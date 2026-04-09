Los Pumas 7s confirman plantel para el comienzo del World Championship en Hong Kong

La Unión Argentina de Rugby oficializó la nómina de Los Pumas 7s para el inicio del SVNS World Championship,cuya primera etapa se disputará en Hong Kong del 17 al 19 de abril. El seleccionado nacional comenzará así su participación en un certamen que definirá al campeón de la temporada a lo largo de tres sedes.
El equipo dirigido por Santiago Gómez Cora contará nuevamente con dos nombres importantes: Santiago Mare y Joaquín Pellandini. Ambos jugadores dejaron atrás sus respectivas lesiones y vuelven a estar disponibles tras perderse parte del circuito, en un contexto donde la experiencia adquiere un valor determinante.
Un formato que exige regularidad
El torneo reunirá a 12 seleccionados masculinos y 12 femeninos, combinando a los mejores equipos de la SVNS Series con aquellos provenientes del SVNS 2. A diferencia de otros formatos, el título se definirá por acumulación de puntos a lo largo de tres etapas consecutivas, lo que obliga a sostener un rendimiento regular en cada presentación.
Luego de la cita en Asia, el calendario continuará en Valladolid (29 al 31 de mayo) y se cerrará en Bordeaux (5 al 7 de junio). En ese recorrido, cada resultado impactará tanto en la pelea por el campeonato como en la permanencia dentro de la elite del circuito.
La importancia de sumar desde el inicio
Además del objetivo deportivo inmediato, el sistema de competencia agrega un incentivo extra: los ocho mejores equipos al finalizar las tres etapas conservarán su lugar en la próxima SVNS Series, mientras que los restantes deberán revalidar su plaza desde una instancia inferior.
Un plantel con experiencia y variantes
Con un plantel de 14 jugadores, el foco de la preparación estuvo puesto en recuperar piezas clave y afianzar el funcionamiento colectivo. En ese sentido, las vueltas de Mare y Pellandini no solo amplían las variantes, sino que también aportan liderazgo en un tramo decisivo de la temporada.
De cara al debut en Hong Kong, el seleccionado argentino buscará comenzar con el pie derecho en un campeonato que no ofrece margen de error y que marcará el rumbo del equipo en el cierre del calendario internacional.