9 de abril de 2026 - 17:38

Los Pumas 7s confirman plantel para el comienzo del World Championship en Hong Kong

El seleccionado argentino afrontará la primera etapa del circuito con los regresos de Santiago Mare y Joaquín Pellandini, ya recuperados de sus lesiones.

La&nbsp;Unión Argentina de Rugby&nbsp;confirmó el plantel de&nbsp;Los Pumas 7s&nbsp;para actuar en la etapa inicial del&nbsp;SVNS World Championship.

La Unión Argentina de Rugby confirmó el plantel de Los Pumas 7s para actuar en la etapa inicial del SVNS World Championship.

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

La Unión Argentina de Rugby oficializó la nómina de Los Pumas 7s para el inicio del SVNS World Championship, cuya primera etapa se disputará en Hong Kong del 17 al 19 de abril. El seleccionado nacional comenzará así su participación en un certamen que definirá al campeón de la temporada a lo largo de tres sedes.

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El equipo dirigido por Santiago Gómez Cora contará nuevamente con dos nombres importantes: Santiago Mare y Joaquín Pellandini. Ambos jugadores dejaron atrás sus respectivas lesiones y vuelven a estar disponibles tras perderse parte del circuito, en un contexto donde la experiencia adquiere un valor determinante.

Un formato que exige regularidad

El torneo reunirá a 12 seleccionados masculinos y 12 femeninos, combinando a los mejores equipos de la SVNS Series con aquellos provenientes del SVNS 2. A diferencia de otros formatos, el título se definirá por acumulación de puntos a lo largo de tres etapas consecutivas, lo que obliga a sostener un rendimiento regular en cada presentación.

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Los Pumas Seven. Luciano Gonz&aacute;lez una de las figuras del equipo argentino que estar&aacute; en Hong Kong en la etapa inicial del SVNS World Championship.

Los Pumas Seven. Luciano González una de las figuras del equipo argentino que estará en Hong Kong en la etapa inicial del SVNS World Championship.

Luego de la cita en Asia, el calendario continuará en Valladolid (29 al 31 de mayo) y se cerrará en Bordeaux (5 al 7 de junio). En ese recorrido, cada resultado impactará tanto en la pelea por el campeonato como en la permanencia dentro de la elite del circuito.

La importancia de sumar desde el inicio

Además del objetivo deportivo inmediato, el sistema de competencia agrega un incentivo extra: los ocho mejores equipos al finalizar las tres etapas conservarán su lugar en la próxima SVNS Series, mientras que los restantes deberán revalidar su plaza desde una instancia inferior.

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La&nbsp;UAR&nbsp;detall&oacute; que el equipo argentino contar&aacute; con&nbsp;14 jugadores.

La UAR detalló que el equipo argentino contará con 14 jugadores.

Un plantel con experiencia y variantes

Con un plantel de 14 jugadores, el foco de la preparación estuvo puesto en recuperar piezas clave y afianzar el funcionamiento colectivo. En ese sentido, las vueltas de Mare y Pellandini no solo amplían las variantes, sino que también aportan liderazgo en un tramo decisivo de la temporada.

De cara al debut en Hong Kong, el seleccionado argentino buscará comenzar con el pie derecho en un campeonato que no ofrece margen de error y que marcará el rumbo del equipo en el cierre del calendario internacional.

El listado de convocados para Hong Kong

Santiago Álvarez

Martiniano Arrieta

Juan Patricio Batac

Pedro De Haro

Sebastián Dubuc

Luciano González

Matteo Graziano

Santiago Mare

Marcos Moneta

Eliseo Morales

Joaquín Pellandini

Gregorio Pérez Pardo

Santiago Vera Feld

Santino Zangara

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