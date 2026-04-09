Los Pumas 7s confirman plantel para el comienzo del World Championship en Hong Kong

El seleccionado argentino afrontará la primera etapa del circuito con los regresos de Santiago Mare y Joaquín Pellandini, ya recuperados de sus lesiones.

La Unión Argentina de Rugby confirmó el plantel de Los Pumas 7s para actuar en la etapa inicial del SVNS World Championship.

La Unión Argentina de Rugby oficializó la nómina de Los Pumas 7s para el inicio del SVNS World Championship, cuya primera etapa se disputará en Hong Kong del 17 al 19 de abril. El seleccionado nacional comenzará así su participación en un certamen que definirá al campeón de la temporada a lo largo de tres sedes.

El equipo dirigido por Santiago Gómez Cora contará nuevamente con dos nombres importantes: Santiago Mare y Joaquín Pellandini. Ambos jugadores dejaron atrás sus respectivas lesiones y vuelven a estar disponibles tras perderse parte del circuito, en un contexto donde la experiencia adquiere un valor determinante.

Un formato que exige regularidad El torneo reunirá a 12 seleccionados masculinos y 12 femeninos, combinando a los mejores equipos de la SVNS Series con aquellos provenientes del SVNS 2. A diferencia de otros formatos, el título se definirá por acumulación de puntos a lo largo de tres etapas consecutivas, lo que obliga a sostener un rendimiento regular en cada presentación.

image Los Pumas Seven. Luciano González una de las figuras del equipo argentino que estará en Hong Kong en la etapa inicial del SVNS World Championship. Prensa Los Pumas Luego de la cita en Asia, el calendario continuará en Valladolid (29 al 31 de mayo) y se cerrará en Bordeaux (5 al 7 de junio). En ese recorrido, cada resultado impactará tanto en la pelea por el campeonato como en la permanencia dentro de la elite del circuito.

La importancia de sumar desde el inicio Además del objetivo deportivo inmediato, el sistema de competencia agrega un incentivo extra: los ocho mejores equipos al finalizar las tres etapas conservarán su lugar en la próxima SVNS Series, mientras que los restantes deberán revalidar su plaza desde una instancia inferior.