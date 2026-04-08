Con diez desde el inicio, River aguantó y empató en Bolivia por la Copa Sudamericana

La expulsión de Martínez Quarta no impidió que e l equipo de Coudet se adelantara con gol de Driussi y mantuviera el invicto en su regreso a la Sudamericana .

Un desborde de Fabricio Bustos por la derecha, quien sacó un centro a media altura al centro del área y Sebastián Driussi, de primera y de volea puso el primero para el Millonario.

River Plate sigue invicto desde la llegada de Chacho Coudet y comenzó su camino en la Copa Sudamericana 2026 con un valioso empate frente a Blooming en Santa Cruz de la Sierra con un empate, donde el equipo de Eduardo Coudet ratifico su buen momento e igualó frente al conjunto boliviano 1 a 1 por el Grupo H.

El equipo dirigido por Coudet venía con cuatro victorias consecutivas, incluyendo una reciente goleada sobre Belgrano en el Monumental, pero no logró estirarla en Bolivia, pese a jugar un buen primer tiempo.

image Copa Sudamericana. Blooming vs River @RiverPlate Un inicio complicado El partido comenzó complicado para el Millonario: a los 3 minutos, Lucas Martínez Quarta fue expulsado tras cortar una ocasión clara de gol, dejando al equipo con un hombre menos. Durante los primeros minutos, River sufrió la presión del local, pero logró ordenarse y empezar a dominar el juego con el trabajo de Aníbal Moreno, Tomás Galván y Fausto Vera. La expulsión obligó a Germán Pezzella a ingresar para reacomodar la defensa, mientras que Subiabre fue reemplazado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RiverPlate/status/2042047719011737743&partner=&hide_thread=false De Bustos para la volea de Driussi y el 1-0 del Millonario frente a Blooming pic.twitter.com/ICHRW170e8 — River Plate (@RiverPlate) April 9, 2026 Driussi y River golpearon en el momento justo Pese a jugar con diez, River se acomodó, aunque Blooming buscó aprovechar los laterales y la velocidad de sus extremos, haciendo trabajar mucho a la defensa visitante. La solidez de Bustos, Rivero y Pezzella fue clave para contener los ataques bolivianos.

El equipo local presionó alto con Bejarano, Hinojoza, Villarroel y Antony Vásquez, pero con el paso de los minutos perdió intensidad, lo que permitió a River abrir el juego a través de Vera y Galván. La primera llegada clara terminó en gol: a los 35 minutos, un centro de Colidio y Bustos encontró a Driussi, que definió de media vuelta para poner el 1-0. En tiempo de descuento, Bustos tuvo la chance de aumentar, pero no logró concretar. River se fue al descanso con la ventaja.