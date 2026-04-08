Con diez desde el inicio, River aguantó y empató en Bolivia por la Copa Sudamericana

El partido comenzó complicado para el Millonario: a los 3 minutos, Lucas Martínez Quarta fue expulsado tras cortar una ocasión clara de gol, dejando al equipo con un hombre menos. Durante los primeros minutos, River sufrió la presión del local, pero logró ordenarse y empezar a dominar el juego con el trabajo de Aníbal Moreno, Tomás Galván y Fausto Vera. La expulsión obligó a Germán Pezzella a ingresar para reacomodar la defensa, mientras que Subiabre fue reemplazado.
Pese a jugar con diez, River se acomodó, aunque Blooming buscó aprovechar los laterales y la velocidad de sus extremos, haciendo trabajar mucho a la defensa visitante. La solidez de Bustos, Rivero y Pezzella fue clave para contener los ataques bolivianos.
El equipo local presionó alto con Bejarano, Hinojoza, Villarroel y Antony Vásquez, pero con el paso de los minutos perdió intensidad, lo que permitió a River abrir el juego a través de Vera y Galván. La primera llegada clara terminó en gol: a los 35 minutos, un centro de Colidio y Bustos encontró a Driussi, que definió de media vuelta para poner el 1-0. En tiempo de descuento, Bustos tuvo la chance de aumentar, pero no logró concretar. River se fue al descanso con la ventaja.
En el segundo tiempo, Montiel y Freitas ingresaron por Driussi y Bustos para darle aire al equipo, que siguió manejando la iniciativa. Blooming buscó variantes ofensivas y encontró el empate a los 8 minutos tras un centro bajo desde la izquierda que Vásquez transformó en gol.
Con el desgaste acumulado y un hombre menos, River apostó a la contra con Colidio y Freitas, generando un par de chances, pero sin poder desnivelar. Blooming también tuvo oportunidades, pero no pudo aprovecharlas.
El partido terminó 1a 1, y el equipo de Coudet sumó un punto valioso en su regreso a la Copa Sudamericana después de 11.
Las formaciones: Blooming vs River
Blooming: Braulio Uraezaña; Miguel Villaroel, Julio Vila, Gabriel Valverde, Diago Giménez; Matías Abisab, Danny Bejarano, Roberto Hinojoza, Moisés Villarroel; Bayron Garcés y Antony Vásquez. DT: Mauricio Soria.
River Plate: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Aníbal Moreno, Tomás Galván, Fausto Vera; Ian Subiabre; Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Eduardo Coudet.