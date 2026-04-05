River sumó tres puntos de oro ante Belgrano y quedó segundo en su zona

Por la fecha 13°, River Plate se impuso por 3-0 sobre Belgrano de Córdoba en el Estadio Monumental con un doblete de Tomás Galván y otro de Facundo Colidio.

El equipo del Chacho Coudet dominó la posesión de la pelota y generó peligro de la mano de Sebastián Driussi. El delantero fue el protagonista de tres situaciones de gol en los primeros 20 minutos: un remate en el palo, otro que se fue desviado por centímetros y el arquero Thiago Cardozo se lució posteriormente. Santiago Beltrán apareció para salvar al Millonario con una buena intervención tras una pelota parada de Lucas Zelarayán. El Pirata logró emparejar el trámite del juego con el correr de los minutos.

Sin embargo, River abrió el marcador a los 35 minutos: Tomás Galván capturó un rebote de Cardozo tras un remate de Driussi y estampó el 1-0. Desde entonces, el cuadro local contó con varias situaciones para aumentar la ventaja en el resultado.

En el complemento, a los ocho minutos River manejó el desarrollo con el dominio de la pelota. Al igual que el primer tiempo, el Millonario logra controlar el trámite con un buen juego asociativo. Pisó el área de Thiago Cardozo en varias ocasiones en el inicio de los segundos 45 minutos.

A los 12 minutos Facundo Colidio conectó de cabeza un centro de Juan Cruz Meza para estampar el 2 a 0 a favor de la Banda Roja, Cabe destacar que el delantero anotó después de 26 partidos.

Al cuarto de hora de juego el delantero de Belgrano Lucas Passerini desvió un centro que el arquero local atajó con seguridad. Más tarde, a pesar de los cambios de la visita, River Plate inundó el terreno de juego con asociaciones de pases entre sus futbolistas.

A estas alturas el Millonario controló el trámite del partido en el Monumental y tanto da el cántaro al agua, que vino el tercer gol para el elenco del Chacho. Tomás Galván coronó su notable actuación dominical con un nuevo tanto. Tras una recuperación en el campo rival,:Anibal Moreno metió un preciso pase filtrado para que el volante definiera y anotara el 3 a 0.

Fue el un cachetón para las pretensiones del Pirata que no reaccionaba, si bien en sus mejores momentos ante su rival de turno, no supo traducir en goles sus llegadas profundas sobre todo las de Zelarayán..

Galván, muy contento

La figura Tomás Galván que debutó con dos goles ante Belgrano. "Estoy feliz de hacer los dos goles. Es importante sumar minutos y seguir trabajando para seguir mejorando. El Chacho es intenso le gusta que presionemos. Me pide que me asocie con volantes y llegue al área y tirar a las bandas".

Lo que viene para River

El Millonario viajará a Bolivia para su debut en la Copa Sudamericana contra Blooming el miércoles a partir de las 21:30. En el plano local, el cuadro de Núñez visitará a Racing el próximo domingo y disputará el Superclásico contra Boca Juniors el 19 de abril. Del otro lado, Belgrano recibirá a Aldosivi el viernes 10/4 a las 21:00.

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