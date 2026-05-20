Ovación para el "Pulpo": Franco Armani vuelve a ser titular en River

River afronta su compromiso ante Red Bull Bragantino por la quinta fecha de la fase de grupo de la Copa Sudamericana , en un encuentro que llega en la previa de la final del Torneo Apertura frente a Belgrano. En ese contexto de rotación y preservación de futbolistas, el principal foco estará puesto en un regreso muy esperado: Franco Armani volverá a custodiar el arco millonario.

El entrenador apostará por una formación con varias modificaciones, entre bajas por lesión y decisiones tácticas pensando en el duelo decisivo del fin de semana. Sin embargo, la gran novedad será la reaparición del experimentado arquero campeón del mundo, que vuelve a la titularidad tras un período marcado por lesiones y competencia interna en el puesto.

Durante gran parte de la temporada, Armani debió lidiar con problemas físicos que lo alejaron de la continuidad habitual. En su ausencia, el juvenil Santiago Beltrán se adueñó del arco, ganándose la confianza del cuerpo técnico con actuaciones que lo consolidaron como alternativa firme.

Incluso cuando el “Pulpo” volvió a ser considerado para algunos encuentros, la idea del entrenador fue sostener la titularidad del joven arquero, que venía respondiendo en el plano local e internacional hasta su reciente expulsión en el duelo ante Carabobo por la Sudamericana, situación que lo deja fuera de este compromiso por sanción.

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Gran ovación para Armani al dirigirse al arco. Qué lindo tenerte de nuevo Franco pic.twitter.com/tkXw0vdn6y — La Página Millonaria (@RiverLPM) May 21, 2026

El último antecedente y el regreso

El último partido de Armani con la camiseta de River se remonta al 22 de febrero frente a Vélez, en condición de visitante. Aquella tarde, tras regresar de una lesión, tuvo un encuentro complicado que derivó en su salida en el entretiempo por una molestia física.

Posteriormente atravesó un proceso de recuperación que incluyó tratamientos específicos, lo que demoró su retorno a la titularidad. Ahora, completamente recuperado, volverá a ocupar el arco en un partido clave del calendario, en un Monumental que se prepara para recibirlo con respaldo.

Un regreso en un momento clave

El retorno de Armani no solo implica una variante deportiva, sino también un movimiento importante de cara al cierre de la fase de grupos y la inminente final del fin de semana. Con contrato vigente hasta diciembre de 2026, su situación contractual no muestra definiciones, pero su presente vuelve a colocarlo en el centro de la escena bajo los tres palos de River.