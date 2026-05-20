Racing recibe a Caracas con la obligación de ganar: hora, TV, formaciones

La Academia recibe al elenco de Venezuela este jueves desde las 21.30 horas, por la Copa Sudamericana.

El Racing de Gustavo Costas afronta un partido límite en el Cilindro de Avellaneda. Tras una racha adversa que complicó su panorama internacional, el conjunto albiceleste está obligado a sumar de a tres este jueves frente a los venezolanos para mantener encendida la ilusión de meterse en los octavos de final.

El margen de error se redujo a cero para la Academia, que supo tocar el cielo con las manos al alzar la Copa Sudamericana en 2024 y atraviesa hoy un presente sumamente delicado en el Grupo E. Con apenas cuatro unidades en su haber y tres encuentros consecutivos sin conocer la victoria, el equipo de Avellaneda marcha tercero y ya no depende de sí mismo para sellar la clasificación.

Racing recuperó la sonrisa y ganó en su debut por la Copa Sudamericana Racing juega por la Copa Sudamericana TN La cita crucial será este jueves a partir de las 21 horas, bajo el arbitraje del colombiano Jhon Ospina y con el ecuatoriano Franklin Congo a cargo del VAR.

Para este choque trascendental, Costas meterá mano obligada en el once inicial debido a la expulsión que sufrió Facundo Cambeses en la fecha pasada. Así, el encargado de custodiar los tres palos será Matías Tagliamonte.

El panorama es complejo pero no imposible para la Academia. Para alimentar el sueño copero, Racing debe vencer a los venezolanos y luego prenderle velas a Botafogo de Brasil. Si el elenco argentino gana, llegará con vida a la última jornada del grupo, donde deberá conseguir un buen resultado frente a los brasileños y esperar que Caracas deje puntos en el camino.