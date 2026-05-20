20 de mayo de 2026 - 21:30

Racing recibe a Caracas con la obligación de ganar: hora, TV, formaciones

La Academia recibe al elenco de Venezuela este jueves desde las 21.30 horas, por la Copa Sudamericana.

Racing recibe a Caracas con la obligación de ganar

Racing recibe a Caracas con la obligación de ganar

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El Racing de Gustavo Costas afronta un partido límite en el Cilindro de Avellaneda. Tras una racha adversa que complicó su panorama internacional, el conjunto albiceleste está obligado a sumar de a tres este jueves frente a los venezolanos para mantener encendida la ilusión de meterse en los octavos de final.

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El margen de error se redujo a cero para la Academia, que supo tocar el cielo con las manos al alzar la Copa Sudamericana en 2024 y atraviesa hoy un presente sumamente delicado en el Grupo E. Con apenas cuatro unidades en su haber y tres encuentros consecutivos sin conocer la victoria, el equipo de Avellaneda marcha tercero y ya no depende de sí mismo para sellar la clasificación.

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La cita crucial será este jueves a partir de las 21 horas, bajo el arbitraje del colombiano Jhon Ospina y con el ecuatoriano Franklin Congo a cargo del VAR.

Para este choque trascendental, Costas meterá mano obligada en el once inicial debido a la expulsión que sufrió Facundo Cambeses en la fecha pasada. Así, el encargado de custodiar los tres palos será Matías Tagliamonte.

El panorama es complejo pero no imposible para la Academia. Para alimentar el sueño copero, Racing debe vencer a los venezolanos y luego prenderle velas a Botafogo de Brasil. Si el elenco argentino gana, llegará con vida a la última jornada del grupo, donde deberá conseguir un buen resultado frente a los brasileños y esperar que Caracas deje puntos en el camino.

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La contraofensiva llanera no será para nada sencilla. Caracas de Venezuela llega a Buenos Aires plantado en el segundo lugar de la tabla con ocho puntos y con el viento a favor. A los venezolanos les alcanzará con rescatar un empate en el Cilindro para asegurar de manera matemática su boleto a la próxima instancia, lo que obligará al dueño de casa a salir a proponer un partido de alta intensidad desde el primer minuto de juego.

Probables formaciones de Racing - Caracas:

Racing: Matías Tagliamonte; Marco Di Césare, Santiago Sosa, Marcos Rojo o Franco Pardo; Gastón Martirena, Matías Zaracho, Bruno Zuculini, Adrián Fernández o Baltasar Rodríguez, Gabriel Rojas; Tomás COnechny y Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.

Caracas: Frankarlos Benítez; Eduardo Ferreira, Jesús Quintero, Luis Mago, Jesús Yendis; Christian Larotonda, Irving Gudiño; Wilfred Correa, Michael Covea, Robert Hernández; Adrián Fernández. DT: Henry Melendez.

Datos del partido:

Estadio: Presidente Perón (Cilindro de Avellaneda)

Árbitro: Jhon Ospina (Col)

VAR: Franklin Congo (Ecu)

Hora: 21

TV: ESPN y Disney+ Premium

Minuto a minuto y estadísticas de Racing - Caracas:

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