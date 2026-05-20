20 de mayo de 2026 - 20:40

Bernardo Llaver debuta en el Turismo Carretera y Mendoza vuelve a tener doble presencia en la elite

El piloto mendocino correrá por primera vez en la máxima categoría en el autódromo Oscar Cabalén de Córdoba, el otro fin de semana (30 y 31 de mayo) a bordo de un Ford Mustang del equipo TCM Racing.

El piloto esteño se sube por primera vez a la categoría, será el último fin de semana del mes en el Cabalén.

El piloto esteño se sube por primera vez a la categoría, será el último fin de semana del mes en el Cabalén.

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Un estreno esperado en la máxima categoría

El piloto mendocino afrontará su primera experiencia en el TC en el autódromo Oscar Cabalén de Córdoba, escenario que conoce bien por sus antecedentes en otras categorías nacionales. Lo hará al mando de un Ford Mustang del equipo TCM Racing, integrando una nueva generación de autos que marcó una transformación técnica dentro de la categoría.

Bernardo Llaver
Berni Llaver este fin de semana disputar&aacute; la quinta fecha del campeonato de Turismo Carretera 2000.

Berni Llaver este fin de semana disputará la quinta fecha del campeonato de Turismo Carretera 2000.

La llegada de Llaver al Turismo Carretera representa uno de los momentos más importantes de su extensa carrera deportiva. Después de años compitiendo a nivel nacional, el mendocino consiguió la habilitación para desembarcar en la categoría gracias a los resultados obtenidos en el Turismo Carretera 2000 durante esta temporada.

Mendoza tendrá dos protagonistas en el TC

A los 38 años, Berni tendrá la posibilidad de compartir pista con los principales nombres del automovilismo argentino y también con uno de sus grandes amigos: Julián Santero, vigente campeón del TC. De esta manera, Mendoza volverá a contar con dos representantes de peso dentro de la elite fierrera nacional.

Bernardo Llaver
Bernardo Llaver en San Mart&iacute;n tendr&aacute; su debut con un Ford Mustang.

Bernardo Llaver en San Martín tendrá su debut con un Ford Mustang.

El debut, además, llega en un momento deportivo muy positivo para Llaver, que actualmente pelea en los puestos de adelante del campeonato de Turismo Carretera 2000 y continúa sumando experiencia en distintas competencias del calendario nacional.

El desafío deportivo y económico

Sin embargo, el desembarco en el TC también implica un importante desafío fuera de la pista. Por el momento, su presencia está confirmada únicamente para la fecha de Córdoba, mientras el equipo trabaja para conseguir el apoyo económico necesario que le permita completar el resto de la temporada.

River

Con ilusión, experiencia y el respaldo de una trayectoria construida durante años, Bernardo Llaver comenzará a escribir su propia historia en el Turismo Carretera, llevando nuevamente el nombre de Mendoza a lo más alto del automovilismo argentino.

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