20 de mayo de 2026 - 19:00

Polémica por la decisión de Cuti Romero mientras Tottenham se juega la permanencia en la Premier League

El defensor argentino decidió viajar a Córdoba para ver a Belgrano en la final del Apertura, el mismo fin de semana donde su equipo pelea por no descender.

Polémica decisión de Cuti Romero mientras Tottenham se juega la permanencia en la Premier League

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Cuti Romero dejó Inglaterra y aterrizó en Córdoba. Alentará a Belgrano en el partido más impotante de su historia. 

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El pueblo Pirata está convulsionado por estar a solamente 90 minutos de consagrarse como el mejor equipo del fútbol argentino. Con la vuelta olímpica delante de sí, nadie quiere perderse lo que puede ser una fiesta sin precedentes en el Mario Alberto Kempes. Allí, entre los fanáticos, se podrá observar a un campeón del mundo: Cuti Romero.

Cuti Romero está en el país y verá en la cancha a Belgrano:

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El zaguero de la Selección Argentina tomó una determinación que causó polémica en Inglaterra, y que incluso podría repercutir en su futuro profesional. Viajó al país para hacerse presente en el estadio y alentar a Belgrano el domingo por la tarde, a pesar de que ese mismo día su actual equipo se juega la permanencia en la máxima división inglesa.

Si bien es cierto que está lesionado y no puede jugar, su rol como capitán del Tottenham lo obligaría a formar parte de la delegación, pasar el tiempo previo al encuentro con sus compañeros y arengarlos en el choque clave de la temporada. Sin embargo, el amor por el Celeste pudo mucho más y en Inglaterra tendrán que extrañar al Cuti.

En Gran Bretaña dicha decisión causó revuelo, y generó la pregunta entre los fanáticos y la prensa sobre el compromiso real del jugador con la institución. Inclusive, aseguran que el futuro del futbolista parece estar cada vez más lejos de los Spurs al existir negociaciones abiertas con otros elencos de Europa como el Barcelona.

Tottenham Spurs quiere seguir en la Premier League:

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Cuti Romero disparó contra la dirigencia del Tottenham.

Cuti Romero disparó contra la dirigencia del Tottenham.

Cabe destacar que el equipo del defensor argentino depende de sí mismo para mantenerse en la máxima categoría del fútbol inglés. La cuenta es simple: si el Tottenham derrota al Everton, asegurará su continuidad en la Premier League sin importar lo que suceda en el partido entre el West Ham y el Leeds.

Incluso existe un escenario insólito contemplado por la diferencia de gol. Si Tottenham empata y West Ham vence a Leeds por una diferencia de hasta 11 goles, los Spurs seguirán en Primera. Solo una improbable goleada de los Hammers por 12 o más goles provocaría el descenso del conjunto del norte londinense.

Si Tottenham empata ante Everton y West Ham no gana, el equipo de Cristian Romero también conservará la categoría. En cambio, si los Spurs empatan y West Ham se impone por una diferencia suficiente para revertir la diferencia de goles, serán ellos quienes caigan al Championship.

La derrota frente a Everton complicaría seriamente el panorama. En ese caso, Tottenham se salvará si West Ham también pierde o empata ante Leeds. Si los Hammers ganan, el club del Cuti Romero descenderá.

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