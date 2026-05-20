20 de mayo de 2026 - 19:30

Independiente Rivadavia visita Venezuela con el primer puesto asegurado: hora, TV, formaciones

El Azul se mide con Deportivo La Guaira de visitante, por la Copa Libertadores de América. Es este jueves desde las 19 horas.

Independiente Rivadavia juega de visitante por la Copa Libertadores

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Ramiro Gómez
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

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La Lepra llega a este encuentro con la tranquilidad de haberse asegurado la primera posición en el grupo, tras el triunfo de este martes del Fluminense de Brasil ante Bolívar de Bolivia. Así, el choque ante La Guaira será únicamente para cumplir con el calendario.

Copa Libertadores: Independiente Rivadavia vs Fluminense de Brasil
En el estadio Malvinas Argentinas la Lepra busca su pasaje a la otra fase de la Libertadores.

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Los de Alfredo Berti vienen de igualar en el Malvinas Argentinas por 1-1 ante el siempre complicado Fluminense, encuentro en el cual lograron abrochar la clasificación a la siguiente instancia en lo que es la primera participación internacional de su historia.

En lo que respecta al campeonato local, el Azul viene de sufrir una dura eliminación en los octavos de final ante Unión de Santa Fe, aunque iniciará el segundo semestre en la primera posición de la tabla anual, por lo que se mantiene como uno de los candidatos a pelear por el título de Campeón de Liga.

Deportivo La Guaira, por su parte, está último con solo tres unidades, aunque un triunfo podría acomodarlo en la segunda colocación para así llegar a la última fecha con chances de clasificar. El dueño de casa no tiene otra alternativa que ganar, por lo que su entrenador pondrá toda la carne en el asador para quedarse con el triunfo.

Copa Libertadores-Independiente Rivadavia vs La Guaira
Sebastián Villa festeja su gol de penal junto al paraguayo Alex Arce, en el duelo que Independiente Rivadavia está venciendo al conjunto venezolano.

Sebastián Villa festeja su gol de penal junto al paraguayo Alex Arce, en el duelo que Independiente Rivadavia está venciendo al conjunto venezolano.

Probables formaciones de Deportivo La Guaira - Independiente Rivadavia:

Deportivo La Guaira: Cristopher Varela; Jorge Gutiérrez, Martín Gianoli, Guillermo Luis Ortiz, Luis Peña; Rommell Ibarra; José Alí Meza, Carlos Faya, José Correa, Juan Castellanos; Flabián Londoño. DT: Héctor Bidoglio.

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Luciano Gómez, Sheyko Studer, Leonard Costa, Ezequiel Bonifacio; Tomás Bottari, José Florentín; Sebastián Villa, Fabrizio Sartori, Matías Fernández; Alex Arce. DT: Alfredo Berti.

Datos del partido:

Estadio: Olímpico de la UCV

Árbitro: Mario Díaz de Vivar (Par)

VAR: Antonio García (Uru)

Hora: 19

TV: Fox Sports y Disney+ Premium

Minuto a minuto y estadísticas de Deportivo La Guaira - Independiente Rivadavia:

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