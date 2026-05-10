10 de mayo de 2026 - 00:26

Alfredo Berti lamentó la caída de Independiente Rivadavia: "Todas las derrotas son dolorosas"

El entrenador azul lamentó la eliminación en el estadio Bautista Gargantini, pero remarcó que el equipo “dejó todo” y ahora deben enfocarse ahora en la Copa Libertadores.

El alineador santafesino no ocultó su amargura por la eliminación frente al Tatengue frente a su gente.

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Ramiro Gómez
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Berti volvió a elogiar sus jugadores

“Hoy nos tocó perder. Todos los partidos los afrontamos de la misma manera y esta vez nos tocó caer. Hay que felicitar a Unión, pero también remarcar que los chicos dejaron todo dentro de la cancha”, expresó el DT azul en conferencia de prensa.

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Independiente Rivadavia vs Uni&oacute;n de Santa Fe

Independiente Rivadavia vs Unión de Santa Fe

Sobre el desarrollo del encuentro, Berti explicó que el partido se dio tal como lo habían imaginado: “Sabíamos que iba a ser un partido duro, muy cortado y eso no nos permitió encontrar ritmo futbolístico. Tuvimos nuestras opciones, pero no pudimos concretarlas”.

Una derrota dolorosa

A pesar de la eliminación, el entrenador se mostró conforme con la actitud de sus dirigidos: “Estoy tranquilo porque los futbolistas se vaciaron. No hay ningún reproche para ellos. Son jugadores que se brindan al máximo y dejan todo en cada partido. Hay que seguir por este camino”.

Además, reconoció el dolor que genera quedar afuera en una instancia decisiva: “Todas las derrotas son dolorosas. Nosotros jugamos cada partido como una final, independientemente del torneo que sea”.

Por último, el técnico de la Lepra ya comenzó a enfocarse en lo que viene para el equipo mendocino: “Ahora hay que descansar y terminar de la mejor manera la Copa Libertadores. El futuro lo imaginamos con estos mismos futbolistas porque todavía tenemos mucho por delante”.

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