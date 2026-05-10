Alfredo Berti lamentó la caída de Independiente Rivadavia: "Todas las derrotas son dolorosas"

Tras la eliminación frente a Unión de Santa Fe en los octavos de final de la Liga Profesional, el entrenador de Independiente Rivadavia, Alfredo Berti, realizó un balance de la derrota y destacó la entrega de sus jugadores pese al duro golpe sufrido en el Gargantini.
Berti volvió a elogiar sus jugadores
“Hoy nos tocó perder. Todos los partidos los afrontamos de la misma manera y esta vez nos tocó caer. Hay que felicitar a Unión, pero también remarcar que los chicos dejaron todo dentro de la cancha”, expresó el DT azul en conferencia de prensa.
Sobre el desarrollo del encuentro, Berti explicó que el partido se dio tal como lo habían imaginado: “Sabíamos que iba a ser un partido duro, muy cortado y eso no nos permitió encontrar ritmo futbolístico. Tuvimos nuestras opciones, pero no pudimos concretarlas”.
Una derrota dolorosa
A pesar de la eliminación, el entrenador se mostró conforme con la actitud de sus dirigidos: “Estoy tranquilo porque los futbolistas se vaciaron. No hay ningún reproche para ellos. Son jugadores que se brindan al máximo y dejan todo en cada partido. Hay que seguir por este camino”.
Además, reconoció el dolor que genera quedar afuera en una instancia decisiva: “Todas las derrotas son dolorosas. Nosotros jugamos cada partido como una final, independientemente del torneo que sea”.
Por último, el técnico de la Lepra ya comenzó a enfocarse en lo que viene para el equipo mendocino: “Ahora hay que descansar y terminar de la mejor manera la Copa Libertadores. El futuro lo imaginamos con estos mismos futbolistas porque todavía tenemos mucho por delante”.
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Independiente Rivadavia vs Unión de Santa Fe
Ramiro Gómez