Alfredo Berti lamentó la caída de Independiente Rivadavia: "Todas las derrotas son dolorosas"

El entrenador azul lamentó la eliminación en el estadio Bautista Gargantini, pero remarcó que el equipo “dejó todo” y ahora deben enfocarse ahora en la Copa Libertadores.

El alineador santafesino no ocultó su amargura por la eliminación frente al Tatengue frente a su gente.

Tras la eliminación frente a Unión de Santa Fe en los octavos de final de la Liga Profesional, el entrenador de Independiente Rivadavia, Alfredo Berti, realizó un balance de la derrota y destacó la entrega de sus jugadores pese al duro golpe sufrido en el Gargantini.

Berti volvió a elogiar sus jugadores “Hoy nos tocó perder. Todos los partidos los afrontamos de la misma manera y esta vez nos tocó caer. Hay que felicitar a Unión, pero también remarcar que los chicos dejaron todo dentro de la cancha”, expresó el DT azul en conferencia de prensa.

image Independiente Rivadavia vs Unión de Santa Fe Ramiro Gómez

Sobre el desarrollo del encuentro, Berti explicó que el partido se dio tal como lo habían imaginado: “Sabíamos que iba a ser un partido duro, muy cortado y eso no nos permitió encontrar ritmo futbolístico. Tuvimos nuestras opciones, pero no pudimos concretarlas”.

Una derrota dolorosa A pesar de la eliminación, el entrenador se mostró conforme con la actitud de sus dirigidos: “Estoy tranquilo porque los futbolistas se vaciaron. No hay ningún reproche para ellos. Son jugadores que se brindan al máximo y dejan todo en cada partido. Hay que seguir por este camino”.