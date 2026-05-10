Batacazo tatengue: Unión de Santa Fe eliminó a Independiente Rivadavia en el Gargantini

Batacazo tatengue en el Gargantini. Contra todos los pronósticos, Unión de Santa Fe Fe eliminó a Independiente Rivadavia en los octavos de final de la Liga Profesional tras imponerse 2 a 1 en un partido vibrante, sobre todo en el tramo final.

El equipo dirigido por Leonardo Madelón supo resistir los embates iniciales de la Lepra y también soportó la presión de los últimos minutos. No salió a jugarle de igual a igual al conjunto de Alfredo Berti: esperó, especuló y apostó a aprovechar sus momentos.

Independiente Rivadavia arrancó con claridad desde el juego y salió decidido a marcar diferencias en una noche muy fría en el Parque. Con Fernández y Villa manejando la pelota, arrinconó al Tatengue contra su arco. Fueron 15 minutos intensos del equipo de Berti, que generó situaciones y peloteó a los santafesinos, aunque le faltó precisión en la definición.

¡¡OPERATIVO REMONTADA EN EL GARGANTINI!! Villa arrancó la jugada, Ríos mandó el centro y Sartori la mandó a guardar para el 1-2 de Independiente Rivadavia ante Unión, por los octavos del #TorneoApertura . ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/rvrddjfEmx

Con el correr de los minutos, Unión comenzó a acomodarse. A partir del manejo de Palacios y Pittón adelantó sus líneas y empezó a equilibrar el desarrollo. Por el sector izquierdo encontró espacios y complicó a un equipo mendocino que perdió intensidad y explosividad.

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La Lepra comenzó a diluirse y el conjunto santafesino avisó en un par de oportunidades claras. A los 33 minutos llegó el golpe inesperado: un toque magistral de Palacios dejó a Cuello de cara al gol y el delantero fulminó a Bolcato para poner el 1 a 0. La sorpresa en el Gargantini era total.

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El Tatengue festejaba mientras Independiente no encontraba respuestas. Unión manejó los tiempos del partido y golpeó nuevamente apenas iniciado el complemento, a los 4 minutos, Tarragona marcó el 2 a 0 y el desconcierto invadió el estadio.

Las variantes de Berti le dieron algo más de empuje a la Lepra, aunque Unión siguió complicando el panorama, haciendo tiempo y apostando a la contra. Con el ingreso de Elordi, el equipo mendocino ganó velocidad por el sector izquierdo y encontró una buena sociedad con Villa. Por esa vía llegó el descuento de Sartori y el partido volvió a encenderse.

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La ilusión creció en el Parque. Unión se replegó y defendió la ventaja como pudo, donde Ludueña y Blanco fueron una muralla en defensa. Independiente apostó al juego aéreo y empujó hasta el final, pero nunca logró alcanzar la igualdad. Así, el mejor equipo de la fase regular quedó eliminado ante un Tatengue que dio el gran golpe de los octavos de final.

El pitazo final dejó un silencio impactante en el Gargantini. Las caras de decepción y tristeza de los hinchas azules reflejaron el dolor por una eliminación inesperada.

Minuto a minuto y estadísticas de Independiente Rivadavia - Unión: