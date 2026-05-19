Independiente Rivadavia hizo historia y ganó la Cruz al Mérito Deportivo

El deporte mendocino vivió una noche inolvidable en el Tatro Plaza de Godoy Cruz, escenario de una nueva edición de los Premios Huarpe y la tradicional entrega de la Cruz al Mérito Deportivo , en una ceremonia muy especial por los 80 años del Círculo de Periodistas Deportivos de Mendoza.

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El gran ganador de la velada fue Independiente Rivadavia , que se quedó con la histórica Cruz al Mérito Deportivo tras conquistar la Copa Argentina 2025. El conjunto azul logró una hazaña inédita para el fútbol mendocino y cuyano, al convertirse en el primer club de la región en obtener un título oficial de AFA bajo la conducción de Alfredo Berti.

Federico Chiapetta, subsecretario de Deportes de la provincia, recibió la Cruz al Mérito Deportivo en representación de Independiente Rivadavia, el gran ganador de la noche

La definición del premio mayor tuvo una competencia de altísimo nivel. Entre los principales candidatos aparecían el voleibolista Agustín Loser, campeón del mundo de clubes y de Europa con Perugia; Gimnasia y Esgrima de Mendoza, por su histórico ascenso a Primera División; y el piloto Juan Cruz Yacopini, quien alcanzó el título mundial de Bajas FIA (Rally Cross Country) tras una destacada actuación en Dubái.

Finalmente, el máximo reconocimiento quedó en manos de la Lepra, en una decisión muy celebrada por los presentes. El premio fue recibido por el subsecretario de Deportes, Federico Chiapetta, debido a que la delegación azul emprendía viaje este martes rumbo a Venezuela. Por ese motivo, tanto el vicepresidente Alberto Rez Masud como Tomás Bottari debieron retirarse anticipadamente por cuestiones vinculadas a la concentración del plantel. El Teatro Plaza vivió uno de los momentos más emotivos de la noche con la ovación dedicada al club del Parque.

image Premios Huarpe 2025 Prensa Deportes

image El nadador Gustavo Oriozabala recibió el Huarpe honorífico. Prensa Deportes

80 años de historia

El Círculo de Periodistas Deportivos de Mendoza, fundado en 1946, celebró ocho décadas de vida institucional en una gala cargada de emoción y recuerdos. La entidad impulsó desde sus inicios la creación de la Cruz al Mérito Deportivo, considerada la distinción mas antigua y prestigiosa del deporte argentino. Durante la ceremonia se proyectó un video homenaje que repasó la historia de todos los ganadores a lo largo de estas ocho décadas.

En estos 80 años, el Círculo con este galardón reconoció a grandes figuras del deporte nacional y provincial como Pascual Pérez, Nicolino Locche, Victor Legrotaglie, Pablo Chacón, Ernesto Contreras, Pablo Cairo, Mario Rubio, Rodrigo Isgró y Julián Santero, entre muchos otros.

image El club Gimnasia y Esgrima recibió un Huarpe por su ascenso a Primera División Prensa Deportes

Los Huarpe 2025

Desde 1983, los Premios Huarpe distinguen a los mejores deportistas de cada disciplina y sirven como antesala de la Cruz al Mérito Deportivo, que se entrega al más destacado de la temporada entre todos los ganadores.

En la edición 2025 contó con 58 ternas y tres Premios Huarpe Honoríficos, alcanzando un total de 61 distinciones. Deportistas, entrenadores, dirigentes y familiares participaron de una noche atravesada por las emociones, los reconocimientos y las historias de esfuerzo y superación que sostienen al deporte mendocino.

image Premios Huarpe 2025 Prensa Deportes

Entre las figuras destacadas de la temporada también sobresalieron la ciclista Julieta Benedetti, una de las grandes referentes actuales del deporte provincial, y Zoe Gómez, jugadora de Gimnasia y Esgrima La Plata, quien se consagró campeona de la Liga Argentina de vóley.

Estos son los ganadores del Huarpe 2025

image Premios Huarpe 2025 prensa Deportes

1-Atletismo: Ignacio Erario: logró el récord argentino y Sudamericano para los 21km, posee también la mejor marca para los 25km. Esel gran dominador argentino en la media maratón.

2-Ajedrez: Martín Herrera, alcanzó uno de los hitos más importantes en la carrera de un ajedrecista, obteniendo el título de Maestro FIDE, otorgado por la Federación Internacional de Ajedrez.

3-Hockey sobre césped masculino: Luciano Coria un jugador fundamental para que Club Alemán gane el título 2025.

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4-Sóftbol: Chiara Victoria Anea Sulti, jugó en la Selección Argentina Panamericanow, desde U15 hasta en el seleccionado mayor, se luce en la Muni de Capital.

5-Ciclismo de pista y ruta Julieta Benedetti, Olimpia de Plata 2025 se coronó como la mejor ciclista argentina. Campeona en Ruta en los Juegos Panamericanos de la Juventud de Asunción y subcampeona en Contrarreloj y en omnium en pista.

6- Esgrima: Genaro Ivars, compite para Huracán de San Rafael, campeón Argentino, cadete en espada, integró el equipo Nacional en el Sudamericano. Campeón mendocino en cadete y mayor.

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7-Fútbol femenino local: Luciana Napolitano, fundamental en Independiente Rivadavia para la obtención del Título Federal 2025.

8-Handball femenino Sofía Manzano, la jugadora de Municipalidad de Maipú confirmó sus condiciones en el campeón anual del handball de Amebal al ganar el Apertura y el Clausura.

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9-Futsal masculino: Facundo Torres, campeón Argentino con Jockey en división de Honor. Fue elegido el Mejor jugador. Campeón Argentino con la Selección de Mendoza.

10-Futsal femenino: Agostina Morales juega en Jockey y como refuerzo de Muni de Maipú fue campeona Mundial de clubes y campeona Argentina con la Selección de Mendoza.

11-Tenis: Gaspar Martaux, número uno del ranking mendocino, ganador del Master, alcanzó dos semifinales a nival nacional y compitió en Europan con 36 triunfos en 47 partidos para subir en el ranking.

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12-Tenis de mesa: Francisco Sanchi, en Estados Unidos, con la Selección argentina se coronó campeón del Panamericano por equipos junto a otro mendocino: Santiago Lorenzo y además Gastón Alto en la dirección técnica. Participó del Mundial en Qatar.

13-Bochas: Héctor Correas, Subcampeón Provincial primera categoría, el mejor en diferentes campeonatos provinciales, representante del seleccionado mendocino.

14-Handball masculino: Alejo Mallea, el gran arquero de la Municipalidad de Tupungato fue fundamental para ganar el Clausura y luego el torneo Anual 2025.

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15-Básquetbol femenino: Camila Arra, campeona Anual con Municipalidad de Maipú. Primera estrella de historia para la Municipalidad. Selección Argentina U17. Campeona en los Binacionales.

16-Golf: Andrés Benenati, Integrante del equipo de varones en el Interclubes Nacional, integrante del equipo de Cuyo, subcampeón del Abierto del Oeste. Ganador del ranking 2025.

17-Natación Benjamín Mello, campeón en relevo mixto en el Panamericano Juniors en Colombia, tres títulos en el torneo de la República. El mejor nadador de Mendoza.

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18-Ciclismo de montaña (Mountain bike) Lucía Miralles, fue medalla de plata en los Juegos Panamericano juniors en Paraguay. Medalla de oro en el Nacional XCO y también oro en Nacional Elite XCC.

19-Hockey en línea: Pilar Marengo, con la selección Argentina Junior obtuvo la medalla de bronce en el Panamericano de México 2025.

20-Fútbol Primera Nacional, Federal y Liga: Pablo Dellarole, este volante juega en Fadep y el año pasado hizo un gran aporte para que su equipo llegara del torneo Regional al Federal A.

21-Padel: Jeremías Rufino, fue el mejor jugador de Primera a lo largo de los torneos disputados en Mendoza y seguirá su carrera sumando puntos para la Federación Internacional.

22-Vóleibol femenino: Zoe Gómez, líbero titular de Gimnasia La Plata, campeona del torneo Metropolitano y campeona de la Liga Argentina de Voley. Convocada a la Selección Argentina.

23-Karting: Francisco Figueroa: campeón Panamericano Rotax en Ecuador en senior max y logró su pasaje al Mundial Rotax 2025 en Bahrain.

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24- Patinaje artístico Camila Florencia Bertuggia, 1° en el Ranking Nacional, titular en la Selección Argentina, 6° lugar en el Panamericano, obtuvo el 17° puesto en el Mundial de China.

25-Automovilismo: Juan Cruz Yacopini: campeón del Mundo de Bajas FIA (Rally Cross Country) logrando una histórica victoria en la Baja Qatar y con un cierre emocionante en la carrera de Dubai. Fue premiado en la Gala de la FIA en Uzbekistán. Corrió con el equipo Toyota Gazoo Racing Sudáfrica.

26-Básquetbol masculino: Andrés Berman, aportó su juego para Israelita Macabi que logró el campeonato mendocino y sumó su tercera estrella histórica. El motivador del campeón.

27-Boxeo: Alfredo Soto, campeón Fedelatin en la categoría ligero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en Panamá y Campeón Sudamericano Ligero.

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28-Ciclismo BMX Federico Villegas, se quedó con el 2do puesto en el Latinoamericano disputado en Bogotá en categoría elite. En el mundial de Dinamarca se quedó en semifinales y ocupó el puesto 12do,

29-Fútbol Internacional y Primera División: Tomás Marchiori, defendió el arco de Vélez Sarsfield para quedarse con los títulos de la Supercopa Argentina y la Supercopa Internacional.

30-Hockey sobre patines masculino: Facundo Navarro, este mendocino juega en el Sporting de Portugal y la selección argentina. Con el equipo portugués fue campeón de la Super Copa de ese país, y logró el título Mundial de Clubes disputado en San Juan al vencer a Barcelona.

image Premios Huarpe 2025 prensa Deportes

31- Pelota a mano: Adrián Astorga, para el equipo de América obtuvo una gran tarea para vencer a Europa en el desafío disputado en Valencia, España. Es el referente N°1 de Argentina en pelota a mano.

32-Hockey sobre patines femenino: Yamila Nahim, jugando para Impsa obtuvo todos los títulos locales de 2025. Gran futuro.

33 Kickboxing: Sahid Morán, a los 17 años logró la medalla de oro en el Nacional en kich light y además sumó 3 medallas de plata. Un joven en ascenso.

34-Pelota a paleta: Gabriel Blanco en la categoría Menores se consagró Campeón Argentino junto a Ignacio Corso. Blanco fue elegido como el mejor de su categoría en todo el país.

35-Pesas: Tobías Lucero, ganador en 5 Regionales logrando un récord nacional de adultos en arranque, en la categoría sub 23, convocado al campus de la Selección argentina.

36-Polo: Felipe Bernal, ganador de los torneos Vendimia, Bodeguero, Uco Valley y en Copa Homenaje en San Luis. Compitió en Francia y en España.

37-Montañismo; Rodrigo Orellano-Juan Bustos. El Capitán Rodrigo Orellano, originario de San Carlos, y miembro del Batallón de Ingenieros de Montaña 6 en Neuquén y el Suboficial Principal Juan Bustos: originario de Puente del Inca, y miembro de la Compañía de Cazadores de Montaña 8 integraron la expedición de 9 hombres del Ejército Argentino que junto a miembros del Ejército de India hicieron cumbre en el monte Kun. Llegaron a los 7.077 metros en el Himalaya indio para alcanzar la hazaña.

38-Hockey sobre césped femenino: Milagros Alastra, juega en UNCuyo, e integró la Selección Argentina junior que fue subcampeón Mundial en Chile, fue elegida la mejor jugadora del torneo (Mejor jugadora emergente). Actualmentre está en Las Leonas.

39-Motociclismo: Julián Sánchez, Campeón del Sonora Rally en México, es uno de los grandes referentes del rally a nivel regional e internacional

40- Triatlón: María Emilia Vargas, compite para Regatas, fue primera en el triatlón Vendimia, fue 3ra en el Sudamericano de Paraguay; intervino en los Panamericanos Juniors y también compitió en elite en el Iberoamericano.

41-Remo: Martín Mansilla: el remero de Regatas integró el bote de 4 argentino campeón Sudamericano sub 23. Campeón nacional en el bote 4 y además campeón Nacional con el 8 con timonel de Regatas.

42-Rugby: Agustín Gómez, capitán de Marista, el equipo que se consagró campeón del Torneo del Interior por primera vez en su historia y es el primer equipo de Cuyo en obtenerlo. También fue el dominador del ruggy en el Top 8.

43-Beach vóley: Bautista Amieva-Maciel Bueno. La dupla quedó en el puesto 13° del mundial de mayores en Adelaida, Australia. Campeones en el Circuito Africano en Libia. Medallas de plata y bronce en el Sudamericano.

44-Tiro: Mariano Higgs se consagró Campeón Nacional en Pistola standart. Gran puntería.

45-Turf: Facundo Campos

46-Vóleibol masculino: Agustín Loser Ganó el Olimpica de Plata, el mejor jugador del país 2025. Capitán de la Selección Argentina, campeón de la Champions League de Vóley y campeón Mundial de Clubes con Perugia de Italia. Integró el equipo ideal del torneo disputado en Brasil.

47-Windsurf: Constanza Almenara, campeona mendocina Formula foil, Subcampeona argentina, 3° puesto en México para clasificarse al Mundial en Alemania. Gran año.

48-Deporte adaptado: Candela Tamborindegui, juega en Regatas, y representó a Mendoza en los Juegos Evita de donde se trajo dos medallas de Mar del Plata. En dobles y en single.

49-Judo Zoe Miranda: representa a la UNCuyo, con triunfos en los Nacionales de Córdoba, San Juan, Sgo del Estero y logró un 7mo lugar en el Panamericano de Lima, Perú.

50-Gimnasia aérobica: Valentina Oros, campeona en el Sudamericano en Uruguay. En la categoría Individual Femenina Junior, Valentina Oros se alzó con el primer puesto.

51-Gimnasia artística: Delfina Estoco, es la número 1 de Mendoza, Primer puesto en el Interclubes de Nivel Elite, categoría mayor. Sigue ascendiendo en el orden Nacional e internacional.

52-Equitación: Lucas Mesa: una gran campaña nacional e internacional compitiendo en la máxima categoría de la Federación Ecuestre Argentina. Está en la elite del hipismo de Argentina.

53-Natación Aguas Abiertas: Martina Contreras Giorgio, subcampeona en 10 km y en relevos en juniors, en Santa Fe, un 6° lugar en el Panamericano.

54-Taekwondo, Mateo Di Leo, medalla de plata en el Panamericano de México, bronce en los Juegos Panamericanos de Paraguay. Titular en la Selección Argentina de adultos de kiorugui (lucha).

55-Beach handball: Lucas Sossich, participó con la Selección Argentina de beach handball, en el Mundial sub 17 en Túnez, Africa, y terminó en el 7° lugar. Fue uno de los mejores defensores del torneo.

56-Trail running (carrera en senderos) Camila Cioffi, luego de haber sido la mejor de Sudamérica, participó el año pasado del Mundial de Trail running, carrera sobre senderos, en la especialidad kilómetro vertical.

57-Fútbol femenino Nacional e internacional: Catalina Roggerone, defensora del CSU Bakersfield de Estados Unidos, con la Selección Argentina de fútbol obtuvo el tercer puesto en la Copa América en Ecuador. Medalla de bronce y un lugar para los Panamericanos 2027.

58-Karate: Angelo Bicocca Cobarrubias, ganó en el torneo del Atlántico, el Nacional de Estilos y el Clausura. El mendocino que más puntos sumó en el año 2025.

59-Fútbol Liga, Federal y Primera Nacional (Honorífico) -Gimnasia y Esgrima. En el estadio de Platense, en Buenos Aires, el Lobo venció por penales a Deportivo Madryn, tras el empate 1 a 1, en la final de la Primera Nacional. Esa noche de octubre Gimnasia venció 3 a 0 por penales y además del título, ascendió a la división mayor del fútbol argentino.

60-Fútbol de Primera e internacional (Honorífico)- Independiente Rivadavia, Fue el campeón de la Copa Argentina 2025. Aquel 5 de noviembre la Lepra derrotó a Argentinos Juniors por penales 5-3. En los 90 habían igualado 2 a 2. En la gran final disputada en Córdoba y se consagró campeón en la Primera División por primera vez en su historia. Un resultado histórico para el club de Mendoza que dio la primera vuelta olímpica en Primera división.

61- Aguas Abiertas- (Honorífico) -Gustavo Oriozabala: Gustavo Fabián Oriozabala, a los 55 años, y tras retornar después de años de inactividad competitiva, ganó la legendaria prueba de aguas abiertas Maratón Acuática Santa Fe- Coronda, para aficionados, en equipo. Al recibir el premio se llevó la inmensa sorpresa de ser homenajeado en vida y la organización santafesina le dio el premio al Mejor Nadador de Aguas Abiertas de la Historia