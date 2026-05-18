18 de mayo de 2026 - 17:15

Datos que ilusionan: la tremenda efectividad de River defiendo torneos en el estadio Mario Alberto Kempes

River enfrentará a Belgrano en busca de levantar un nuevo título este domingo en el estadio más grande de Córdoba, un recinto que le es favorable al Millonario.

River Plate campeón de la Copa Argenitna 2016 al derrotar por 4-3 a Rosario Central en el Estadio Mario Alberto Kempes.&nbsp;

River Plate campeón de la Copa Argenitna 2016 al derrotar por 4-3 a Rosario Central en el Estadio Mario Alberto Kempes. 

Foto:

Gentileza.
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Leé además

Nicolás Otamendi se va del Benfica y suena para River.

Nicolás Otamendi se va libre del Benfica: el plan de River para fichar al central de la Selección Argentina

Por Redacción Deportes
La situación también genera inquietud en la Selección Argentina, ya que Montiel y Moreno integran la prelista elaborada por Lionel Scaloni para el Mundial 2026.

Mundial 2026: las lesiones de River complican el panorama de Scaloni

Por Redacción Deportes

River campeón de la Supercopa 2024

La final fue una de las mejores que se recuerden en el fútbol argentino de los últimos años. Un Lucas Alario superlativo anotó un hat-trick frente al Canalla, para el que habían marcado Marco Ruben por duplicado y Damián Musto, actual asistente del Chacho en Núñez. A 15 minutos del final, Ivan Alonso puso el 4 a 3 final con el que la Banda alzó el certamen más federal del país por primera vez en su historia.

image
River derrot&oacute; 2-1 a Estudiantes de La Plata y se consagr&oacute; campe&oacute;n de la Supercopa Argentina 2024.&nbsp;

River derrotó 2-1 a Estudiantes de La Plata y se consagró campeón de la Supercopa Argentina 2024.

El otro precedente es aún más reciente y de hecho se trata de la última vez que River pudo gritar campeón. Tras ganar la Liga Profesional, se vio las caras con Estudiantes, que había obtenido la Copa Argentina. En marzo de 2024, el Kempes atestiguó al elenco dirigido por Martín Demichelis consagrarse vencedor de forma épica.

Embed

Apenas comenzado el partido, el Pincharrata se adelantó con gol de Javier Correa, y no fue hasta falta de diez minutos para el pitazo final que los de Micho igualaron los tantos gracias a un error de Zaid Romero que marcó en su propia meta. En el tiempo añadido, Rodrigo Aliendro convirtió de forma agónica y puso el 2 a 1 final.

image
River derrot&oacute; 2-1 a Estudiantes de La Plata y se consagr&oacute; campe&oacute;n de la Supercopa Argentina 2024.&nbsp;

River derrotó 2-1 a Estudiantes de La Plata y se consagró campeón de la Supercopa Argentina 2024.

Apenas comenzado el partido, el Pincharrata se adelantó con gol de Javier Correa, y no fue hasta falta de diez minutos para el pitazo final que los de Micho igualaron los tantos gracias a un error de Zaid Romero que marcó en su propia meta. En el tiempo añadido, Rodrigo Aliendro convirtió de forma agónica y puso el 2 a 1 final.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Un lugar para soñar, la serie romántica de Netflix que bate todos los récords.

Temporada 7 de Virgin River: la serie romántica de Netflix que batió récords de audiencia en este 2026

Por Redacción Espectáculos
Leonel Vangioni, campeón de la Copa Libertadores con River en 2015 será jugador de Huracán de San Rafael.

Del Milan a San Rafael: el campeón de la Copa Libertadores que sacude el fútbol mendocino

River - Rosario Central, por la Liga Profesional

Las mejores imágenes del triunfazo de River ante Rosario Central por la Liga Profesional

River - Rosario Central, por la Liga Profesional

Entre lesiones, palos y un penal errado, River sacó a Rosario Central y quedó a un partido de ser campeón