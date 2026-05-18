Datos que ilusionan: la tremenda efectividad de River defiendo torneos en el estadio Mario Alberto Kempes

Ya es un hecho, luego de eliminar a Rosario Central en el Monumental, River jugará la gran final del Torneo frente a Belgrano, que hizo lo propio frente a Argentinos . El duelo por el título se disputará el domingo a las 15.30 en el Estadio Mario Alberto Kempes , un recinto que le sienta bien al Millonario a la hora de definir campeonatos, pu es las dos veces que tuvo que jugar finales allí, salió victorioso.

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La primera vez que el cuadro de Núñez debió definir en el estadio más grande de Córdoba fue en 2016, cuando llegó a la final de la Copa Argentina tras tachar en fila a Sportivo Rivadavia, Estudiantes de San Luis, Arsenal, Unión y Gimnasia. En el duelo por la copa se midió con Rosario Central, que en ese entonces era dirigido por Eduardo Coudet, hoy en el banco del Millonario.

La final fue una de las mejores que se recuerden en el fútbol argentino de los últimos años. Un Lucas Alario superlativo anotó un hat-trick frente al Canalla, para el que habían marcado Marco Ruben por duplicado y Damián Musto, actual asistente del Chacho en Núñez. A 15 minutos del final, Ivan Alonso puso el 4 a 3 final con el que la Banda alzó el certamen más federal del país por primera vez en su historia.

image River derrotó 2-1 a Estudiantes de La Plata y se consagró campeón de la Supercopa Argentina 2024. Gentileza.

El otro precedente es aún más reciente y de hecho se trata de la última vez que River pudo gritar campeón. Tras ganar la Liga Profesional, se vio las caras con Estudiantes, que había obtenido la Copa Argentina. En marzo de 2024, el Kempes atestiguó al elenco dirigido por Martín Demichelis consagrarse vencedor de forma épica.

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Apenas comenzado el partido, el Pincharrata se adelantó con gol de Javier Correa, y no fue hasta falta de diez minutos para el pitazo final que los de Micho igualaron los tantos gracias a un error de Zaid Romero que marcó en su propia meta. En el tiempo añadido, Rodrigo Aliendro convirtió de forma agónica y puso el 2 a 1 final.

image River derrotó 2-1 a Estudiantes de La Plata y se consagró campeón de la Supercopa Argentina 2024. Gentileza.

Apenas comenzado el partido, el Pincharrata se adelantó con gol de Javier Correa, y no fue hasta falta de diez minutos para el pitazo final que los de Micho igualaron los tantos gracias a un error de Zaid Romero que marcó en su propia meta. En el tiempo añadido, Rodrigo Aliendro convirtió de forma agónica y puso el 2 a 1 final.