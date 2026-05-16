Entre lesiones, palos y un penal errado, River sacó a Rosario Central y quedó a un partido de ser campeón

River sufrió por las lesiones de tres titulares, dos tiros en los palos y un penal errado, pero superó 1 a 0 a Rosario Central en la semifinal del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El gol de Facundo Colidio lo metió en la gran definición, donde buscará ser campeón.

El Millonario controló gran parte de las acciones, y construyó un triunfo merecido ante el siempre complicado elenco Canalla. De entrada se hizo cargo del manejo del esférico, y mostró paciencia para lastimar a su contrincante. Luego sufrió, pero pudo aguantarlo con algo de fortuna y solidez defensiva.

La primera parte contó con la primacía táctica del conjunto local, a partir de una buena presión alta sobre la salida que ahogó a Central , obligándolo a meter pelotazos frontales sin demasiado éxito. Di María estuvo aislado y bien contenido por los defensores, y Beltrán no sufrió.

Bronca, preocupación y polémica en River - Rosario Central por la lesión de Driussi

Sin embargo, River tuvo un aspecto negativo: le faltó poder de fuego . A lo largo de los 45 minutos sólo contó con dos chances claras, ambas de pelota parada. La más importante fue a los 26’, cuando Ávila le propinó un codazo a Martínez Quarta dentro del área y el árbitro marcó penal a través del VAR. Sin embargo, Jeremías Ledesma le ganó el duelo a su excompañero Gonzalo Montiel.

El desgaste realizado le pasó factura en el complemento al elenco del Chacho Coudet. Se quedó sin nafta para apretar bien arriba, y padeció dos lesiones importantes por ese tema (Gonzalo Montiel y Aníbal Moreno, además de Sebastián Driussi por una dura infracción de Ibarra).

Así, Central empezó a encontrar algunos espacios y hasta se acercó a la apertura del marcador. Fue a los 11, cuando Sandez anticipó, Copetti ganó en velocidad y centró al segundo palo y Pol Fernández le sacó lustre al palo.

El gol de Facundo Colidio para meter a River en la final:

Embed ¡¡¡GOL DE COLIDIO DE PENAL PARA EL 1-0 DE RIVER ANTE ROSARIO CENTRAL!!!



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En el momento cuando parecía que empezaba a quedarse en el trámite, la visita le entregó en bandeja el gol a River. Esta vez, la defensa falló en el cierre, Freitas fue a pelearla en el área, y Jeremías Ledesma se lo llevó puesto. Claro penal que Colidio cambió por gol.

Jorge Almirón metió varios cambios para adelantar aún más el equipo, buscando la igualdad que le permitiera seguir con vida en la lucha por ser campeón. A los 26’, Di María se arrimó al 1 a 1 con un tiro libre lejanísimo que nadie desvió y pegó en el palo. Pero fue la única de peligro real que generó en ese lapso de la noche.

Victoria importante para el Millonario de Eduardo Coudet, que buscará el título del Torneo Apertura el próximo fin de semana en el Mario Alberto Kempes, ante el ganador del duelo que protagonizarán este domingo Argentinos Juniors y Belgrano de Córdoba.

Minuto a minuto y estadísticas de River - Rosario Central: