La enfermería de River crece: Montiel y Moreno salieron lesionados y son duda para la Sudamericana

River pagó cara la disputa de las semifinales del Torneo Apertura de la Liga Profesional, debido a que sufrió la lesión de tres jugadores importantísimos para el andamiaje colectivo del conjunto de Eduardo Coudet. Ahora son duda para la Copa Sudamericana.

Entre lesiones, palos y un penal errado, River sacó a Rosario Central y quedó a un partido de ser campeón

Se viene el Mundial 2026, y por lógica el parate en todo el fútbol argentino y continental. Sin embargo, en los días previos al gran evento del deporte el calendario local se apretó , llenándose de partidos claves en un lapso muy corto de tiempo.

Esta situación la sufrió River en el duelo ante Rosario Central, con la salida temprana e inesperada de tres jugadores que son fundamentales para el entrenador. Además, uno más ni siquiera pudo jugar desde el arranque.

LA SEGUIDILLA DE PARTIDOS PASA FACTURA EN RIVER: Aníbal Moreno se suma a Driussi y Montiel, quienes ya salieron lesionados en el Millonario. ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/wY8HsQAHDJ

El primero en sufrir una molestia física producto de la fatiga fue Gonzalo Montiel. Estuvo en duda durante la semana, y finalmente fue titular por la importancia de lo que estaba en juego. Sin embargo, apenas duró 45 minutos y tuvo que ser reemplazado por Fabricio Bustos en el entretiempo.

Ya en la segunda mitad, el que también evidenció inconvenientes para jugar fue el volante Aníbal Moreno. Había llegado con lo justo al duelo con el Canalla, y en el complemento protagonizó una acción donde se resintió de una molestia en la rodilla, y pidió el cambio en medio de un mar de lágrimas.

A estos dos jugadores se les suma Marcos Acuña, que no pudo jugar de titular a pesar de que fue esperado hasta último momento. En su caso se trata de una sobrecarga muscular que arrastra desde el encuentro por cuartos de final ante Gimnasia de La Plata. De todas formas, Coudet lo mandó al campo de juego en el complemento.

Sebastián Driussi se lesionó y podría tener esguince de rodilla:

Bronca, preocupación y polémica en el inicio de River - Rosario Central por la lesión de Driussi Bronca, preocupación y polémica en el inicio de River - Rosario Central por la lesión de Driussi

En el comienzo del partido contra Central, River perdió a su mejor jugador. El delantero Sebastián Driussi enganchó ante dos rivales, pero nunca vio que desde atrás llegó Franco Ibarra a marcarlo. El hombre de Central se tiró con vehemencia, quitándole el esférico pero tumbando a su contrincante.

Visiblemente dolorido, y con lágrimas en sus ojos, Driussi se retiró directo al vestuario, donde fue diagnosticado con un esguince de rodilla. De todas formas, entre semana se someterá a estudios para confirmar el grado de la lesión.