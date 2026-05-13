River vuela en el Estadio Monumental: mirá los golazos ante Gimnasia

Driussi abrió el marcador con una obra de arte para el Millonario y Martínez Quarta estiró la ventaja, en complemento con una asistencia perfecta de Colidio.

En una gran noche en el Monumental, el Millo dio un paso enorme y se está metiendo en semifinales.

dejó atrás el sufrimiento de la clasificación por penales frente a San Lorenzo y vive una noche a puro fútbol en el Monumental. El equipo de Eduardo Coudet supera con autoridad a Gimnasia supera a Esgrima La Plata y se está metiendo en las semifinales del Torneo Apertura de la Liga Profesional gracias a los goles de Sebastián Driussi y Lucas Martínez Quarta.

Driussi y un golazo Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2054732389176295455&partner=&hide_thread=false PASE LARGO DE ACUÑA, GRAN JUGADA DE COLIDIO Y GOLAZO DE DRIUSSI: así llegó el 1-0 de River contra Gimnasia en el Más Monumental por los cuartos del #TorneoApertura.



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Cuando el primer tiempo parecía cerrarse sin emociones, apareció Driussi con una verdadera obra de arte para romper el cero. La jugada nació tras un pase largo de Marcos Acuña y continuó con una gran acción individual de Facundo Colidio, que tiró un sombrero ante Germán Conti antes de asistir al delantero.

Martínez Quarta apareció para sellar Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2054747018078163119&partner=&hide_thread=false LA EMPEZÓ, LA TERMINÓ Y SE BESÓ EL ESCUDO: centro de Freitas y gol de Lucas Martínez Quarta para el 2-0 de River ante Gimnasia en el Más Monumental por los cuartos del #TorneoApertura.



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Sin dudar, el ex Austin FC controló y sacó una potente volea de zurda imposible para Nelson Insfrán, que solo pudo observar cómo la pelota se metía contra un palo.