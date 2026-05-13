River vuela en el Estadio Monumental: mirá los golazos ante Gimnasia

dejó atrás el sufrimiento de la clasificación por penales frente a San Lorenzo y vive una noche a puro fútbol en el Monumental. El equipo de Eduardo Coudet supera con autoridad a Gimnasia supera a Esgrima La Plata y se está metiendo en las semifinales del Torneo Apertura de la Liga Profesional gracias a los goles de Sebastián Driussi y Lucas Martínez Quarta.
Driussi y un golazo
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Cuando el primer tiempo parecía cerrarse sin emociones, apareció Driussi con una verdadera obra de arte para romper el cero. La jugada nació tras un pase largo de Marcos Acuña y continuó con una gran acción individual de Facundo Colidio, que tiró un sombrero ante Germán Conti antes de asistir al delantero.
Martínez Quarta apareció para sellar
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Sin dudar, el ex Austin FC controló y sacó una potente volea de zurda imposible para Nelson Insfrán, que solo pudo observar cómo la pelota se metía contra un palo.
Ya en el complemento, River amplió la ventaja a través de Martínez Quarta y terminó de confirmar una actuación sólida, intensa y con alto vuelo futbolístico para ilusionarse con la clasificación.