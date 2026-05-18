18 de mayo de 2026 - 15:25

Del Milan a San Rafael: el campeón de la Copa Libertadores que sacude el fútbol mendocino

El lateral izquierdo que disputó 129 partidos oficiales con River Plate se sumará al plantel de Huracán de San Rafael para disputar el Torneo Regional Federal Amateur.

Leonel Vangioni, campeón de la Copa Libertadores con River en 2015 será jugador de Huracán de San Rafael.

Leonel Vangioni, campeón de la Copa Libertadores con River en 2015 será jugador de Huracán de San Rafael.

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Leonel “Piri” Vangioni revolucionó el mercado de pases del fútbol mendocino tras confirmarse su llegada a Huracán de San Rafael. El experimentado lateral de 39 años, multicampeón con River Plate, se sumará al equipo conducido por la subcomisión de fútbol para buscar el ascenso.

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La noticia sacudió la mañana de San Rafael y se extendió rápidamente por el resto de la provincia. Vangioni llega tras un breve paso por Riberas del Paraná en Villa Constitución, equipo santafesino donde este mismo año defendió los colores en el torneo regional. Su arribo al "Globo" mendocino tiene como objetivo central aportar jerarquía a la participación del club en el Torneo Regional Federal Amateur 2026-2027.

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Piri Vangioni enfrentando a Lionel Messi en el Mundial de Clubes 2015.

Piri Vangioni enfrentando a Lionel Messi en el Mundial de Clubes 2015.

Un palmarés internacional al servicio del Regional Amateur

La carrera de Vangioni es un inventario de éxitos en la élite del fútbol mundial. Debutó en Primera División con Newell's Old Boys en 2006, pero fue en River Plate donde se convirtió en una pieza histórica del ciclo de Marcelo Gallardo. Con la banda roja, el "Piri" levantó trofeos como la Copa Sudamericana 2014 y la Copa Libertadores 2015, además de la Recopa Sudamericana y la Copa Suruga Bank.

Su trayectoria continuó en el AC Milan de Italia, donde se consagró campeón de la Supercopa en 2016. Luego pasó por Monterrey de México, Libertad de Paraguay y regresó a Newell's entre 2022 y 2024 antes de su incursión en el ascenso profundo. Esta vasta experiencia es la apuesta de Diego Alonso y Daniel Agostinelli, integrantes de la subcomisión de fútbol de Huracán, para profesionalizar la estructura del club.

La dirigencia de la institución de avenida Mitre no planea detenerse solo en el lateral izquierdo, ya que iniciaron gestiones para contratar a Andrés Chávez, delantero con pasado en Banfield y Boca Juniors que es el siguiente objetivo para conformar un plantel que permita obtener una plaza en el Federal A.

“Jerarquía, experiencia y una carrera llena de historia”, expresaron las redes sociales del club sureño al darle la bienvenida a su nueva contratación.

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