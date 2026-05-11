11 de mayo de 2026 - 21:51

Operativo a caballo en San Rafael: la Policía Montada localizó a un hombre extraviado

El operativo se desarrolló en una zona rural de difícil acceso y contó con un amplio rastrillaje realizado a caballo.

La Policía Montada de San Rafael localizó a un hombre perdido.

La Policía Montada de San Rafael localizó a un hombre perdido.

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Prensa Gobierno de Mendoza
Los Andes | Redacción Policiales
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La Policía Montada de San Rafael logró localizar a un hombre que había sido reportado como perdido en una zona rural, luego de un intenso operativo de búsqueda realizado a caballo en sectores de difícil acceso.

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El procedimiento comenzó en el paraje La Tombina, donde se desplegó un operativo de rastrillaje para intentar ubicar al hombre desaparecido. Cabe destacar que efectivos policiales de la división montada recorrieron amplias zonas rurales utilizando los equinos Puraca y Carina.

De esta manera, los uniformados avanzaron por sectores de campo traviesa y lugares sin acceso vehicular, lo que permitió ampliar considerablemente el radio de búsqueda. Además, el seguimiento de rastros en el terreno resultó clave para orientar el operativo y definir las zonas a inspeccionar.

Encontraron al hombre junto a su perro

Tras recorrer varios kilómetros, el personal policial logró encontrar al hombre dentro de un campo ubicado en inmediaciones del zanjón La Hedionda. Según informaron fuentes oficiales, el hombre estaba acompañado por su perro y se encontraba en buen estado de salud.

Al ser entrevistado por los efectivos, explicó que había permanecido en el lugar luego de extraviar a su mascota. El operativo volvió a poner en valor el trabajo de la Policía Montada en zonas rurales y de difícil acceso, donde el uso de equinos resulta fundamental para realizar tareas de búsqueda y rescate.

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