8 de mayo de 2026 - 15:00

Alarma en la Municipalidad de San Rafael por un "artefacto sospechoso"

Un empleado hizo el extraño hallazgo que disparó el protocolo habitual para casos de presencia de un explosivo.

Imagen ilustrativa. Archivo.&nbsp;

Imagen ilustrativa. Archivo. 

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un momento de alarma se vivió esta mañana en la Planta de Servicios de la Municipalidad de San Rafael, cuando un operario encontró un “artefacto sospechoso” que activó a la Brigada de Explosivos y al personal de Bomberos.

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El inusual despliegue se produjo cerca de las 9, cuando un empleado encontró en el predio ubicado en la calle Juan XXIII una suerte de dispositivo de fabricación casera que simulaba ser una bomba.

Al lugar acudió personal de Bomberos y de la Comisaría 38°, constatando la presencia de un elemento con tres cartuchos y cables. Se dio intervención a la Brigada de Explosivos, que se desplazó al sitio para trabajar sobre el artefacto.

"Hay unos camiones que descargan lo del barrido de la calle, yo fui a buscar un balde de 20 litros y botellas para lavar los camiones y encontré esa bomba", explicó el hombre que realizó el hallazgo al portal de noticias Infoya, de San Rafael.

Luego explicó: “La agarré, la mostré, la llevaron a la oficina y dijeron que era una bomba. Luego la retiré y me dijeron que iba a llegar la Policía".

Igualmente, la falsa bomba, conformada por unos tubos de cartón, unos cables y un reloj, hizo que se disparara el protocolo habitual para amenazas de explosivos. finalmente, fue una falsa alarma.

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