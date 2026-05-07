Desarticularon en Mendoza una banda transnacional dedicada al tráfico de personas y armas

Una organización criminal que operaba entre Mendoza y Chile fue desarticulada tras una serie de allanamientos, en el marco de una investigación por presunto tráfico de personas, armamento y producción de estupefacientes .

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La banda, según la pesquisa, funcionaba de manera coordinada desde territorio mendocino y mantenía conexiones operativas en la República de Chile. De acuerdo con los investigadores, la estructura se especializaba en el traslado clandestino de personas que intentaban evadir a la Justicia , además de brindar resguardo logístico y participar en actividades vinculadas al narcotráfico.

La causa avanzó durante varios meses hasta que los efectivos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Mendoza” lograron identificar a quien sería la principal responsable de la asociación ilícita: una ciudadana argentina que dirigía las maniobras desde un inmueble ubicado en las inmediaciones de la Terminal de Ómnibus de Mendoza .

Con intervención de la Unidad Fiscal de Mendoza – Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos y del Juzgado Federal de Garantías N°1 , se concretaron seis órdenes de allanamiento.

Durante uno de los procedimientos, realizado en el domicilio de la principal sospechosa, los uniformados descubrieron un importante sistema de cultivo de marihuana bajo modalidad indoor.

Un sofisticado sistema de producción de cannabis

Según detallaron fuentes de la investigación, el inmueble contaba con una infraestructura preparada para la producción intensiva de cannabis. En el lugar había una habitación de secado de gran tamaño, dos invernaderos equipados con sistemas automatizados de riego y tecnología climática destinada al control del cultivo.

Operativo en Mendoza: secuestran cannabis, municiones y documentos extranjeros Operativo en Mendoza: secuestran cannabis, municiones y documentos extranjeros. argentina.gob.ar

Además, los efectivos secuestraron 9 kilos y 83 gramos de marihuana, entre cogollos y picadura, junto con 67 plantas de cannabis y 391 semillas. El operativo también permitió incautar 25 municiones calibre 9 milímetros, inhibidores de señal, dos vehículos, teléfonos celulares y documentación considerada relevante para la causa, entre ellos pasaportes y carnets de identidad extranjeros.

Dinero, celulares y documentación clave

Durante los allanamientos también se decomisó dinero en efectivo en distintas monedas: 750 mil pesos argentinos, 220 dólares y 451 mil pesos chilenos. La investigación apunta ahora a profundizar el análisis de los dispositivos electrónicos y de la documentación secuestrada para determinar el alcance total de las maniobras y las posibles conexiones internacionales de la organización.

Como resultado del operativo, la presunta líder de la banda quedó detenida, mientras que otras siete personas fueron identificadas y quedaron supeditadas a la causa judicial.