7 de mayo de 2026 - 22:11

Mendoza reforzó su apuesta minera durante el Día de la Minería en San Juan

El gobernador Alfredo Cornejo participó en San Juan de la Mesa Federal Minera y del acto nacional por el Día de la Minería junto a funcionarios, empresarios y mandatarios provinciales.

Celebración nacional por el Día de la Minería en San Juan.

Celebración nacional por el Día de la Minería en San Juan.

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Prensa Gobierno de Mendoza
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El gobernador Alfredo Cornejo participó este jueves en San Juan de una agenda minera que incluyó la presentación de la Mesa Federal Minera y el Acto Especial 7M por el Día de la Minería, encuentros que reunieron a gobernadores, funcionarios nacionales, empresarios, representantes sindicales y referentes del sector productivo.

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Las actividades fueron encabezadas por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro del Interior, Diego Santilli; el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero; y el gobernador sanjuanino Marcelo Orrego. También participaron mandatarios provinciales como Raúl Jalil, Martín Llaryora, Carlos Sadir y Maximiliano Pullaro.

Cornejo pidió acelerar inversiones y obras para el desarrollo minero

Durante la presentación de la Mesa Federal Minera, Cornejo sostuvo que la Argentina atraviesa una “oportunidad histórica” para posicionarse como actor relevante en minería, aunque advirtió que existe una “ventana menor de oportunidades” que obliga a acelerar inversiones y procesos administrativos.

En San Juan, el Gobernador Cornejo durante la presentación de la Mesa Federal Minera
En San Juan, el Gobernador Cornejo destacó la necesidad de acelerar inversiones durante la presentación de la Mesa Federal Minera.

En San Juan, el Gobernador Cornejo destacó la necesidad de acelerar inversiones durante la presentación de la Mesa Federal Minera.

En ese sentido, afirmó que el desarrollo minero necesita mayor rapidez institucional, infraestructura estratégica y coordinación entre Nación, provincias y empresas privadas. “Para que esto sea rápido y contundente, y afirme la legitimidad de nuestro acuerdo con las comunidades, hay que acelerar el paso”, aseguró el mandatario mendocino.

Cornejo también hizo foco en la necesidad de desarrollar líneas eléctricas, caminos, rutas mineras y obras logísticas que permitan consolidar la competitividad del sector y acelerar proyectos productivos. Además, destacó el papel del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) como herramienta para atraer inversiones internacionales, aunque remarcó la necesidad de avanzar con mayor velocidad en aprobaciones y legislación complementaria.

Karina Milei
La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabez&oacute; el lanzamiento de la Mesa Federal Minera en San Juan.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó el lanzamiento de la Mesa Federal Minera en San Juan.

“El RIGI ha sido un buen instrumento, pero necesitamos que los proyectos avancen más rápido y que la ciudadanía vea resultados concretos”, afirmó. Por su parte, Karina Milei sostuvo que la minería representa uno de los pilares estratégicos para el crecimiento económico argentino y defendió el desarrollo de la actividad.

“Argentina tiene enormes recursos y durante mucho tiempo no pudo aprovecharlos por cuestiones ideológicas”, señaló la funcionaria nacional.

Durante la jornada también se destacó que los proyectos mineros presentados bajo el RIGI concentran inversiones por aproximadamente 42.000 millones de dólares, mientras que las proyecciones oficiales estiman que las exportaciones mineras podrían alcanzar los 20.000 millones de dólares hacia 2035.

En San Juan, el Gobernador Cornejo destacó la necesidad de acelerar inversiones durante la presentación de la Mesa Federal Minera
El Gobernador Cornejo estuvo presente en la Mesa Federal Minera, en San Juan.

El Gobernador Cornejo estuvo presente en la Mesa Federal Minera, en San Juan.

Mendoza destacó la integración regional durante el acto por el Día de la Minería

En el marco del Acto Especial 7M por el Día de la Minería, la ministra mendocina de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, remarcó la importancia de coordinar políticas regionales para consolidar una estrategia integrada entre las provincias cordilleranas. “La minería requiere regionalización, coordinación de políticas públicas y una mirada integral de las oportunidades”, sostuvo.

La funcionaria aseguró además que Mendoza trabaja activamente para posicionarse en la agenda minera nacional e internacional y destacó que actualmente existen proyectos explorando el potencial geológico del sur provincial.

El gobernador Alfredo Cornejo en la celebración nacional por el Día de la Minería
El gobernador Alfredo Cornejo participó de la celebración nacional por el Día de la Minería, en San Juan.

El gobernador Alfredo Cornejo participó de la celebración nacional por el Día de la Minería, en San Juan.

A su turno, el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, también aseguró que la Argentina atraviesa “una oportunidad histórica” impulsada por la demanda global de minerales críticos, una macroeconomía más ordenada y un marco regulatorio competitivo.

El gobernador sanjuanino Marcelo Orrego también destacó el trabajo conjunto entre provincias para impulsar el desarrollo del cobre y generar una agenda común vinculada a la transición energética.

El mensaje de Cornejo tras la jornada minera en San Juan

Al finalizar las actividades, Cornejo publicó un mensaje en redes sociales donde celebró las iniciativas conjuntas entre Nación, provincias y el sector privado.

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“Argentina y Mendoza tienen una gran oportunidad para desarrollar de manera exitosa esta actividad que genera empleo, atrae inversiones a nivel mundial y diversifica la matriz productiva”, expresó el mandatario mendocino.

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