Día de la Minería en la Expo de San Juan: Orrego destacó la minería como política de Estado y Lucero defendió inversiones

La Expo San Juan Minera reunió este jueves a gobernadores, funcionarios nacionales y empresarios en el acto oficial por el Día de la Minería , realizado en el Velódromo Vicente Alejo Chancay. Durante la ceremonia, el gobernador Marcelo Orrego y el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero , defendieron el crecimiento del sector, respaldaron las políticas económicas del Gobierno nacional y coincidieron en que Argentina atraviesa una oportunidad histórica vinculada al cobre, el litio y la transición energética.

Martín Rappallini en Expo San Juan: "La minería tiene que transformar las sociedades donde se va a desarrollar"

En el escenario estuvieron presente s Karina Milei, Martín Menem y mandatarios nacionales y provinciales de las principales regiones mineras del país. Además, la Cámara de Diputados de la Nación entregó un reconocimiento institucional a la feria minera.

Durante su discurso, el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, sostuvo que la minería argentina atraviesa “un cambio de época” y vinculó ese escenario con las medidas económicas impulsadas por el Gobierno nacional. “Bajo el liderazgo del presidente Javier Milei, Argentina ha transitado en estos 2 años un cambio de época, como pocas veces en su historia”, afirmó frente a empresarios y funcionarios.

Lucero aseguró que la transformación del sector responde a cambios “concretos, profundos y estructurales” y defendió especialmente el impacto del RIGI sobre las inversiones mineras. “Hoy, solo en minería, contamos con 7 proyectos aprobados, 13 en trámite y, aproximadamente, 50 mil millones de dólares de inversiones comprometidas en total”, indicó. Según detalló, esos proyectos están vinculados principalmente al litio, cobre, oro y plata.

El funcionario también destacó la reinserción internacional de Argentina dentro de los mercados estratégicos de minerales críticos. “Argentina volvió a ser escuchada en los centros de decisiones de inversión minera más relevantes, como Toronto, Nueva York, Londres y Bruselas”, expresó. Además, remarcó los acuerdos alcanzados con países como Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania y Emiratos Árabes Unidos.

Marcelo Orrego defendió la minería como política de Estado y destacó el potencial del cobre sanjuanino

En su intervención, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, repasó el desarrollo histórico de la minería en la provincia y sostuvo que la actividad logró consolidarse como una política de Estado. “Nosotros hacemos minería desde la década de los 80, la consolidamos en los 2000 y la conseguimos como una política de Estado. Esto nos define”, afirmó.

Orrego remarcó el peso que tiene el sector sobre la economía sanjuanina y recordó que “más del 80 por ciento de nuestras exportaciones tienen que ver con los minerales”. De todos modos, destacó la importancia de diversificar la matriz productiva provincial y enumeró distintas actividades vinculadas a la agroindustria. “Somos el primer productor de aceite de oliva, el segundo productor y exportador de vino y el primer productor de tomates industrializados”, señaló.

El gobernador también puso el foco sobre el crecimiento de la mesa del cobre y el rol estratégico que tiene Argentina dentro del mapa global de minerales críticos. “Sabíamos la capacidad que tenía Argentina, habida cuenta de que el 40 por ciento de la reserva de cobre del mundo se encuentra en la Cordillera de los Andes”, expresó sobre el trabajo conjunto que impulsaron las provincias mineras.

Orrego vinculó el crecimiento minero con la estabilidad económica y la transición energética

El mandatario sanjuanino sostuvo que el desarrollo de la minería no hubiera sido posible sin cambios macroeconómicos y medidas orientadas a generar confianza para las inversiones. “Tuvimos un presidente que tomó una decisión, que es mejorar la macro, generar los climas de negocio para que sucediera”, afirmó.

En ese sentido, destacó la estabilidad fiscal, la seguridad jurídica, el RIGI y la eliminación del cepo como factores centrales para el crecimiento del sector. “Las inversiones llegan donde hay confianza, esa es la palabra: confianza”, sostuvo Orrego durante su exposición.

El gobernador también relacionó el crecimiento minero con el avance de la transición energética y las energías limpias. “El mundo nos estaba golpeando la puerta”, expresó, antes de remarcar el potencial de San Juan en generación solar. “Somos el primer productor de energía fotovoltaica del país”, indicó al mencionar los más de 830 megawatts que actualmente produce la provincia.

Además, destacó el desarrollo de EPSE y la llegada de una laminadora desde China para comenzar a ensamblar paneles solares en San Juan. “Nos va a permitir a los sanjuaninos competir con otros países”, afirmó.

Luis Lucero cuestionó las restricciones a la minería y pidió revisar leyes provinciales

Hacia el final de su discurso, Luis Lucero apuntó contra las normativas y decisiones políticas que, según planteó, frenan proyectos mineros en distintas provincias. “No podemos darnos el lujo de imponernos obstáculos a nosotros mismos”, sostuvo.

El secretario de Minería también cuestionó las leyes que limitan la actividad extractiva y aseguró que deben adecuarse “a los nuevos tiempos”. En ese contexto, dejó una de las frases más fuertes de la jornada: “Creer que la minería es enemiga del ambiente y que no es posible hacerla de un modo ambientalmente responsable es total y completamente anacrónico”.

Además, vinculó el crecimiento del sector con la demanda global de minerales necesarios para la electrificación y las energías renovables. “Es ambientalmente irresponsable entorpecer el camino de la electrificación que demanda cobre, litio, plata y otros minerales”, afirmó durante el acto oficial por el Día de la Minería.