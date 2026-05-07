Día por día: el cronograma completo de la Expo San Juan Minera y la agenda de Karina Milei

La Expo San Juan Minera 2026 retomó este jueves sus actividades luego de que la jornada inaugural fuera suspendida por el fuerte viento Zonda que afectó a la provincia. En paralelo, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , arribó a San Juan con una agenda centrada en la actividad minera y encuentros con referentes del sector.

El evento se desarrolla en el Estadio del Bicentenario y en el Velódromo Vicente Chancay, en el departamento Pocito.

Jornada completa: " 24 Horas de Ingenio en la Minería ", la cual se desarrolla en la Sala Platinum. La iniciativa, organizada por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan, convoca a estudiantes universitarios y terciarios que trabajan en equipos interdisciplinarios, con perfiles de ingeniería, diseño, economía, informática y ciencias sociales, para desarrollar soluciones a problemáticas reales del sector.

Entre las 9:00 y las 13:00, la Sala Gold albergó el encuentro " Minería e Industria — Talento y Articulación para el Desarrollo ", un espacio de diálogo sobre el rol del talento femenino, la integración industrial y los desafíos de empleo y formación en el sector.

A continuación, de 13:30 a 15:30, se realizará el "Ciclo Alemania — Tecnología y Desarrollo Industrial para la Minería", coorganizado con la VDMA Mining & Minerals, con foco en soluciones de vanguardia y transferencia de conocimiento hacia proyectos en Argentina.

A partir de las 14:00 se realiza la "Apertura General de Exposición", con recorrido de stands, exhibición de maquinaria, equipos y nuevas tecnologías.

En simultáneo y hasta las 20:00 h tendrá lugar la "Sala de Emprendedores y Productores Regionales", con propuestas locales y productos realizados por manos y talentos sanjuaninos.

Entre las 14:00 y las 17:00 se llevará a cabo en una sala privada la "Mesa Federal Minera", un encuentro institucional que reunirá a gobernadores, funcionarios nacionales, empresas operadoras y autoridades del sector con el objetivo de consolidar una visión integrada de la minería en el país y potenciar el desarrollo regional.

Argentina Cobre. Con asistencia récord esperan anuncios para el sector (2) Foto de archivo de la Expo San Juan Minera 2024.

A las 15:00, en el stand de Veladero, se realizará la presentación de los Comités de Desarrollo Comunitario de Iglesia y Jáchal, con la participación de Marcelo Álvarez, vicepresidente de Asuntos Gubernamentales LATAM de Barrick Gold.

A las 17:30 llegará la "Ceremonia por el Día de la Minería" en el Velódromo, un acto institucional con presencia de autoridades nacionales, provinciales, representantes empresariales y gremiales.

Más tarde, de 19:00 a 20:00 h el equipo de Los Azules tendrá su propia celebración en su stand.

La jornada cerrará a las 20:00 h con la "Cena del Día de la Industria Minera" en la Quinta Nazareno organizada por la Cámara Argentina de Empresas Mineras.

Qué hará Karina Milei en San Juan

La funcionaria comenzó su jornada por la mañana en la localidad de Los Berros, en el departamento de Sarmiento, donde visitó Calera San Juan. La empresa, vinculada al sector calero, es dirigida por Raúl Cabanay, un referente del ámbito minero local que se desempeñó como vicepresidente de la Cámara Minera de San Juan entre 2021 y mediados de 2025.

karina milei en san juan Karina Milei en San Juan.

Por la tarde, Milei se trasladará a la Feria Minera para participar del evento más relevante del sector en el país, que concentra a empresarios, inversores y referentes de la industria.

El cronograma del viernes

La última jornada de la Expo San Juan Minera 2026 arrancará con "24 Horas de Ingenio en la Minería", que culminará con la presentación de propuestas y la ceremonia de premiación en el Velódromo, con presencia de autoridades provinciales, académicas y del sector.

De 10:00 a 13:00 se desarrollarán las "Jornadas Técnicas de Ingeniería de Minas" en la Sala Gold, un espacio de actualización profesional centrado en seguridad, procesamiento, cierre de minas y el rol estratégico de la ingeniería en el desarrollo minero.

Por la tarde, de 13:30 a 15:30, le tomará el relevo el ciclo "Jornadas Técnicas de Geología Aplicada a la Minería", con análisis de proyectos en desarrollo, caracterización geológica y revisión de casos concretos.

Expo San Juan Minera Expo San Juan Minera Gentileza

Desde las 14:00 se abrirá por tercera vez la exposición general de stands, en simultáneo con la "Sala de Emprendedores y Productores Regionales".

A las 14:00 también tendrá lugar el "Encuentro de Emprendedores de Comunidades" en la Sala Platinum, un conversatorio con referentes del sector para compartir experiencias y casos de éxito.

El cierre llegará entre las 16:00 y las 18:30 con "Jornadas Técnicas - Foro de Perforistas", un espacio dedicado al rol de la perforación en las distintas etapas de los proyectos mineros, con testimonios de especialistas, mesas de debate y articulación entre empresas y áreas de recursos humanos.

A las 20:00, concluye el evento de Expo San Juan Minera 2026.