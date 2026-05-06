Más de 25.000 asistentes, 500 empresas proveedoras y 20 países participan de una feria atravesada por la agenda de inversiones.

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San Juan se pone en el centro del mapa minero argentino con el inicio de la Expo San Juan Minera 2026, un evento que combina negocios, empresas, política y estrategia en un momento decisivo para el sector.

Con una convocatoria récord de más de 25.000 asistentes, la feria abrió sus puertas y será el epicentro de negocios del sector durante tres días de intensa actividad que incluyen rondas, agenda institucional y espacios de networking entre los principales actores de la industria.

El encuentro reúne a más de 40 compañías mineras con operaciones en la región, junto a más de 500 empresas de servicios que buscan posicionarse en una cadena de valor en expansión. A esto se suma la participación de delegaciones de más de 20 países y un predio con más de 380 stands, lo que consolida a la exposición como la más federal e influyente del país.

Feria San Juan Minera 2026 1 Arranca la Expo San Juan Minera con récord de convocatoria y fuerte respaldo político

Pero más allá de los números, el dato político atraviesa toda la escena. La presencia confirmada de siete gobernadores y de la cúpula del Gobierno nacional le imprime al evento un carácter estratégico. Hay expectativa por la llegada de Karina Milei, quien tiene previsto arribar el 7 de mayo con una agenda exprés.