6 de mayo de 2026 - 11:07

Arranca la Expo San Juan Minera con récord de convocatoria y fuerte respaldo político

Más de 25.000 asistentes, 500 empresas proveedoras y 20 países participan de una feria atravesada por la agenda de inversiones.

Arrancó la Expo San Juan Minera con récord de convocatoria y fuerte respaldo político

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San Juan se pone en el centro del mapa minero argentino con el inicio de la Expo San Juan Minera 2026, un evento que combina negocios, empresas, política y estrategia en un momento decisivo para el sector.

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Con una convocatoria récord de más de 25.000 asistentes, la feria abrió sus puertas y será el epicentro de negocios del sector durante tres días de intensa actividad que incluyen rondas, agenda institucional y espacios de networking entre los principales actores de la industria.

El encuentro reúne a más de 40 compañías mineras con operaciones en la región, junto a más de 500 empresas de servicios que buscan posicionarse en una cadena de valor en expansión. A esto se suma la participación de delegaciones de más de 20 países y un predio con más de 380 stands, lo que consolida a la exposición como la más federal e influyente del país.

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Arranca la Expo San Juan Minera con r&eacute;cord de convocatoria y fuerte respaldo pol&iacute;tico &nbsp;

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Pero más allá de los números, el dato político atraviesa toda la escena. La presencia confirmada de siete gobernadores y de la cúpula del Gobierno nacional le imprime al evento un carácter estratégico. Hay expectativa por la llegada de Karina Milei, quien tiene previsto arribar el 7 de mayo con una agenda exprés.

Su recorrido incluirá una visita a una calera en el departamento Sarmiento —con traslado en helicóptero—, su paso por la feria para tomar contacto con inversores y una cena institucional. La funcionaria estará acompañada por el ministro del Interior, Diego Santilli, y por referentes clave del oficialismo como Martín Menem y Eduardo 'Lule' Menem.

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La apertura de hoy contará justamente con la participación de los Menem, mientras que mañana se sumará el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. La presencia de estos funcionarios refuerza el mensaje de respaldo político a una actividad que busca consolidar reglas claras para atraer inversiones de largo plazo.

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Arranca la Expo San Juan Minera con r&eacute;cord de convocatoria y fuerte respaldo pol&iacute;tico &nbsp;

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En paralelo, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, llegará a San Juan para mantener un encuentro clave con la mesa del cobre, uno de los espacios donde se discuten los proyectos estratégicos que podrían definir el futuro productivo de la región cuyana. La reunión, prevista para el jueves, se da en un contexto en el que Mendoza intenta recuperar protagonismo dentro del mapa minero nacional.

La Expo San Juan Minera se desarrolla así en un punto de inflexión para la industria. Con proyectos de cobre en etapas avanzadas, un renovado interés de inversores internacionales y un marco regulatorio en discusión, la feria funciona como termómetro de un sector que busca pasar de las expectativas a las decisiones concretas.

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