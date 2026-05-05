Entró en vigencia el acuerdo Mercosur-Unión Europea, pero todavía hay interrogantes

El Gobierno nacional anunció ayer el lanzamiento de una guía digital para exportar e importar en el marco del Acuerdo Mercosur-Unión Europea . Sin embargo, desde el sector productivo aún hay más preguntas que respuestas, mientras las condiciones se van conociendo.

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Mario Bustos Carra, gerente de la Cámara de Comercio Exterior de Cuyo , comentó que ayer se realizó una reunión en Cancillería y que todavía no hay precisiones. Sumó que ha estado recibiendo numerosas consultas pero que a quienes lo contactan les pide paciencia.

Indicó que los productos de Mendoza tienen tratamiento diverso y hay algunos con una desgravación a más largo plazo, mientras otros, a menor. El vino , señaló, tiene algunos tratamientos especiales, y también están incluidos el aceite de oliva, la aceituna y la ciruela.

En cuanto al portal de la Ventanilla Única de Comercio Exterior señaló que van a estar subidas todas las mercaderías, pero que todavía faltan algunas. Opinó que es una buena herramienta para conocer en detalle el tratamiento que recibe cada producto.

Graciela Rovera, de la empresa de comercio exterior que lleva su nombre, señaló que los vinos tienen una eliminación de arancel de importación con características específicas asociadas al valor por litro.

Mencionó que ha recibido consultas sobre el acuerdo, pero no específicas por un producto y consideró que es positivo que se haya alcanzado y que habrá que ir consultando, en cada caso, y según se quiera exportar o importar, cuál es la aplicación.

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Paciencia y prudencia

Bustos Carra resaltó que el acuerdo entró en vigencia el viernes y que recién se está empezando a conocer información, cuando debería saberse todo al detalle. Pero también planteó que hay que ser prudentes, porque hay muchas cosas que se han modificado recientemente.

Recordó que las negociaciones se cerraron en 2019, pero recién se pudo avanzar hace poco. Y que, desde las primeras discusiones, de las que él participó, ha habido modificaciones; algunas sustanciales y otras no tanto, por lo que es importante que la información sea precisa.

Más allá de algunos detalles puntuales, evaluó que habrá un beneficio general. Sobre todo, resaltó que, desde 2002, le han pedido al Gobierno, a las distintas gestiones, apertura económica. Y ahora se ha dado, lo que implica que van a “empezar a competir con estados muy bien organizados y muy eficientes”.

“No hay que pensar en lo que nosotros vamos a poder recibir de esto, sino es qué es lo que los argentinos podemos hacer por los propios argentinos. No podemos demorar mucho una reforma tributaria que realmente sea acorde a las necesidades de los sectores de la economía. Hacer una reforma laboral más profunda que la que se ha hecho, buscando abaratar costos, no bajar salarios”, lanzó.

El gerente de la Cámara de Comercio Exterior de Cuyo evaluó que hay aspectos muy positivos y otros a los que se deberá prestar atención. También, que van a entrar productos importados, que tal vez ingresen con precios más bajos. Y que las entidades deberán estar atentas en caso de que se produzca alguna transgresión a las normas de la Organización Mundial del Comercio, ya sea un subsidio, dumping o algo similar.

Importaciones y exportaciones

Dónde consultar la información

En el portal de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (www.vuce.gob.ar) se puede consultar la información necesaria para operar bajo el nuevo acuerdo: aranceles, cuotas, acreditación de origen, cronograma de desgravación, entre otras, en un formato práctico y accesible para exportadores e importadores argentinos.

La información disponible funciona como un insumo para facilitar la toma de decisiones de negocios a partir de datos concretos, simplificados y accesibles. Representa una alternativa más eficiente al estudio directo del acuerdo, que es de carácter técnico y de gran extensión.

La página incluye un buscador por nomenclatura arancelaria, que permite verificar el arancel que aplicará la UE a los productos exportados desde Argentina, así como el de los bienes e insumos europeos que ingresen al mercado local.

Además, incorpora una guía informativa sobre los trámites y requisitos para operar en el marco del acuerdo, con información precisa sobre cuotas de importación y exportación, acreditación del origen de la mercancía y el cronograma de desgravación arancelaria, entre otros aspectos clave.

El objetivo de la herramienta es que cada exportador e importador argentino pueda aprovechar al máximo la totalidad de los beneficios que trae el acuerdo, aportando información concreta y de fácil acceso para orientar sus decisiones comerciales.

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Impacto en las exportaciones

El ministro de Economía, Luis Caputo, publicó en la red X que se espera que, producto del acuerdo, las exportaciones argentinas a la Unión Europea aumenten 76% en los primeros 5 años y 122% a 10 años.

“Esto se vería explicado por un aumento en las expo agroindustriales de un 15%, destacándose los rubros de carnes, pesca y productos de economías regionales -maní, vinos, cítricos-, y un incremento de expo industriales del 30%, particularmente en los rubros de autopartes, e insumos industriales -químicos y petroquímicos-, lecitinas, menotropinas, manufacturas de hierro y acero, y manufacturas de cuero”, detalló.

Y agregó que el mayor aumento esperable provendría de las exportaciones de productos emergentes: energía, cobre y litio.

Sumó que la Unión Europea otorgó concesiones arancelarias a unos 7.000 productos, liberalizando el 92% de las importaciones desde el Mercosur: 74% de forma inmediata y el resto en hasta 10 años. “Esto implica que el 99% de las exportaciones agrícolas de Argentina a la UE se ven beneficiadas, lo cual representa un gran logro, siendo la UE una de las economías más proteccionistas del mundo en esta esfera, con aranceles promedio del 12,6%”, resaltó.