Grupo Peñaflor compra en Reino Unido y apuesta a consolidar su negocio en compañías vitivinicolas

El holding internacional Terold Invest anunció la adquisición de Off-Piste Wines , una de las compañías vitivinicolas más innovadoras del Reino Unido , en una operación que refuerza su expansión global. La firma ya controla activos como Grupo Peñaflor en Argentina y WX Brands en Estados Unidos.

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La compra marca un avance en su estrategia de crecimiento internacional, con foco en mercados de alto volumen y dinamismo. El Reino Unido aparece como una plaza central para consolidar su presencia global y fortalecer su red comercial.

La adquisición de Off-Piste Wines responde a una estrategia definida del holding internacional para consolidarse en mercados competitivos como el Reino Unido. La compañía británica, fundada en 2007, logró posicionarse por su capacidad de innovación, cercanía con el consumidor y lectura de tendencias, con un volumen cercano a los 3 millones de cajas anuales y presencia en todos los canales comerciales.

La integración permitirá a Terold Invest escalar su operación en el mercado británico y ubicarse entre las principales compañías del sector. Además, combina la capacidad de ejecución comercial de Off-Piste con la red global de abastecimiento del holding, lo que potencia su competitividad.

“Esta es una adquisición altamente estratégica para Terold Invest. Off-Piste Wines ha construido un negocio excepcional en el Reino Unido, combinando solidez comercial con una clara trayectoria de innovación. Juntos, vemos una gran oportunidad para acelerar el crecimiento, incrementar nuestras exportaciones desde Argentina y Estados Unidos hacia el Reino Unido, y expandir nuestra presencia del portafolio global”, afirmó Gustavo Sampayo.

En paralelo, la operación garantiza continuidad en la gestión local: “Como parte del acuerdo, el equipo directivo de Off-Piste Wines, liderado por su CEO Andy Talbot, continuará al frente de la operación”, se indicó, ratificando el rol de Andy Talbot en esta nueva etapa.

Una estrategia global que combina marcas, innovación y escala

La expansión en el Reino Unido se integra a una visión más amplia del holding internacional, impulsada por la familia Bemberg, que busca consolidar una plataforma vitivinícola diversificada y de alcance global. El mercado británico no solo aporta volumen, sino también un rol clave como hub de innovación, donde la velocidad de ejecución y la diferenciación de marcas son determinantes.

vino reino unido

En este contexto, la compañía fortalece un portafolio robusto que articula etiquetas de Grupo Peñaflor - como Trapiche, Finca Las Moras y El Esteco - con el crecimiento en Estados Unidos de WX Brands y marcas como Bread & Butter. A esto se suman las propuestas líderes de Off-Piste Wines, como Most Wanted y The Wanderer, que aportan dinamismo en segmentos innovadores como el vino en lata.

El modelo operativo flexible de la firma británica, basado en el abastecimiento global desde más de 10 países y embotellado en el Reino Unido, permite acelerar tiempos de comercialización y adaptarse a distintos segmentos de precio. Esta capacidad, combinada con la escala del holding, posiciona a Terold Invest para competir en una industria en transformación y avanzar en su objetivo de ubicarse entre las principales compañías vitivinícolas del mundo.