La Fuerza Aérea británica está en alerta máxima por la defensa de las Islas Malvinas: "son innegociables"

El jefe del Estado Mayor del Aire de la Fuerza Área británica, Sir Harv Smyth, aseguró este sábado que el país se encuentra en máxima alerta por la defensa de las Islas Malvinas. Este anuncio se da en un contexto de tensión con Estados Unidos y Argentina, luego de que Donald Trump amenazara con retirar su apoyo a Reino Unido si no recibía su apoyo total en la guerra contra Irán.

El aliado británico de Milei anunció su visita a la Argentina y afirmó que las Malvinas "no son negociables"

Según señaló el medio The Telegraph, la RAF inició un operativo de defensa con cuatro cazas estacionadas en la base área de Mount Pleasant. Estas naves estarían encargadas de la defensa aérea permanente bajo el sistema de alerta de reacción rápida.

Según informaron las autoridades británicas, estos aviones e stán listos para interceptar cualquier aeronave argentina que represente una amenaza a las Islas. El cuartel general militar cuenta con cerca de 1.000 personas , y la defensa incluye el sistema de misiles Sky Sabre del Ejército, el cual es capaz de abatir aviones, drones y bombas guiadas por láser.

El jefe del Estado Mayor del Aire de la Fuerza Área británica, Sir Harv Smyth aseguró que la soberanía británica por Malvinas "es innegociable"

Por otro lado, el mariscal Sir Harv Smyth sentenció que la soberanía del territorio de las Islas Malvinas por parte de Reino Unido “es innegociable”.

La disputa diplomática surgió a raíz de los dichos del vocero del primer ministro británico, Keir Starmer , quien afirmó que la soberanía británica sobre las islas es "inquebrantable" y se basa en el derecho de autodeterminación de los isleños , quienes en 2013 votaron mayoritariamente por seguir siendo territorio de ultramar del Reino Unido.

Javier Milei y Pablo Quirno El presidente Javier Milei junto al canciller Pablo Quirno Presidencia

El Gobierno argentino respondió a las declaraciones del Reino Unido y reafirmó la postura oficial del país frente a la cuestión Malvinas. El presidente Javier Milei y el canciller Pablo Quirno sostuvieron que "las Malvinas fueron, son y siempre serán argentinas", enfatizando derechos soberanos.

Por su lado, la vicepresidenta de la nación, Victoria Villarruel, también se expresó al respecto e insistió que la discusión se debe dar entre los Estados. "Hoy más que nunca, Malvinas Argentinas. La discusión sobre la soberanía de nuestras islas es entre Estados, por lo cual el Reino Unido debe discutir bilateralmente con la Argentina el reclamo que sostenemos por razones jurídicas, históricas y geográficas"

Por otro lado, la mandataria se refirió a la participación de los habitantes de las Islas y señaló que no son parte de la discusión. "Los kelpers son ingleses que viven en territorio argentino, no son parte de la discusión"