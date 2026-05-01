Imágenes satelitales revelan que Ciudad de México se hunde a un ritmo acelerado

Un estudio reciente de la NASA reveló que algunas zonas de Ciudad de México registran un hundimiento superior a los dos centímetros mensuales , según datos obtenidos por el satélite NISAR.

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Las mediciones, correspondientes al período entre octubre de 2025 y enero de 2026, muestran una aceleración del fenómeno en áreas específicas , especialmente durante la estación seca.

El subsuelo cede en Ciudad de México: el fenómeno registrado desde el espacio.

El subsuelo cede en Ciudad de México: el fenómeno registrado desde el espacio

Qué muestran las imágenes satelitales

El mapa elaborado a partir de los datos de NISAR identifica con colores las variaciones del terreno:

Las zonas en azul oscuro indican hundimientos superiores a los dos centímetros por mes.

indican hundimientos superiores a los dos centímetros por mes. Los sectores en tonos amarillos y rojos corresponden a señales residuales que podrían ajustarse con futuras mediciones.

Entre los puntos identificados se encuentra el entorno del Aeropuerto Internacional Benito Juárez, una de las áreas urbanas clave dentro del análisis.

El satélite NISAR, desarrollado en conjunto por la NASA y la agencia espacial india ISRO, fue lanzado en julio de 2025 y permite medir cambios en la superficie terrestre casi en tiempo real. Esta herramienta representa un avance significativo para la planificación urbana, ya que facilita la detección temprana de riesgos asociados al desplazamiento del suelo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NASAEarth/status/2049611945884459369&partner=&hide_thread=false The ground beneath Mexico City is slowly sinking, and now, the NISAR satellite can track it from space.



New data shows parts of the city (in blue) that sank more than half an inch (more than 2 cm) per month from Oct. 2025 to Jan. 2026. pic.twitter.com/5uDM1B9Mwx — NASA Earth (@NASAEarth) April 29, 2026

Un problema histórico que se agrava

El hundimiento de la capital mexicana no es nuevo: fue documentado por primera vez en 1925, y durante las décadas de 1990 y 2000 algunas zonas llegaron a hundirse hasta 35 centímetros por año, afectando infraestructuras clave como el sistema de transporte.

La principal causa del fenómeno es que la ciudad está asentada sobre un antiguo lecho lacustre, lo que la hace especialmente vulnerable a la compactación del terreno.

Según explicó la NASA, el problema se origina en:

La extracción intensiva de agua subterránea .

. El peso del desarrollo urbano.

La compactación progresiva del suelo del antiguo lago.

En las zonas donde el bombeo de agua es más intenso, el hundimiento tiende a acelerarse, generando impactos acumulativos en infraestructura y calidad de vida.

Un desafío urbano a largo plazo

El monitoreo continuo mediante tecnología satelital permitirá mejorar las estrategias para mitigar este fenómeno, que no solo afecta a Ciudad de México sino también a otras regiones con condiciones geológicas similares.

Los especialistas advierten que el control del uso del agua subterránea será clave para frenar el avance del hundimiento y reducir sus consecuencias en el futuro.