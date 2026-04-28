28 de abril de 2026 - 10:31

Cayó en México "El Jardinero", considerado el sucesor de "El Mencho" en el cartel de Jalisco

Sobre Audias Flores Silva pesaba una recompensa de 5 millones de dólares, emitida por Estados Unidos.

Cayó en México El Jardinero, considerado el sucesor de El Mencho en el cartel de Jalisco

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Integrantes de la Guardia Nacional y del Ejercito de México, Jalisco (México)&nbsp;

Integrantes de la Guardia Nacional y del Ejercito de México, Jalisco (México) 

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Cayó en México El Jardinero, considerado el sucesor de El Mencho en el cartel de Jalisco. EEUU ofrecía 5 millones de dólares como recompensa.

Cayó en México "El Jardinero", considerado el sucesor de "El Mencho" en el cartel de Jalisco. EEUU ofrecía 5 millones de dólares como recompensa.

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Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

La detención de Audias Flores Silva, alias “El Jardinero” y sucesor del fallecido "El Mencho", sacudió otra vez el mapa del narcotráfico en México. El arresto fue confirmado este lunes por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y se produjo en el estado de Nayarit, una zona estratégica para el cartel Jalisco Nueva Generación.

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Flores Silva, de 45 años, no era un nombre más dentro de la estructura criminal.

Sobre él pesaba una recompensa de cinco millones de dólares ofrecida por Estados Unidos, además de una orden de extradición por delitos vinculados al narcotráfico y uso ilegal de armas. En territorio mexicano, también tenía una orden de reaprehensión desde 2024 por homicidio.

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Un operativo para detener a "El Jardinero" en zona caliente

La captura fue ejecutada por la Secretaría de Marina en un operativo que, según las autoridades, fue “planeado, desarrollado y ejecutado” por fuerzas federales. El escenario no es menor: Nayarit forma parte del corredor del Pacífico, clave para el tráfico de drogas hacia el norte.

Tras el arresto, se registraron bloqueos y episodios de violencia en la región, una reacción habitual en este tipo de golpes contra estructuras narco. El gobierno estatal pidió a la población permanecer en sus casas y evitar desplazamientos, en un intento por contener la escalada.

Integrantes de la Guardia Nacional y del Ejercito de México, Jalisco (México)
Integrantes de la Guardia Nacional y del Ejercito de México, Jalisco (México)

Integrantes de la Guardia Nacional y del Ejercito de México, Jalisco (México)

Quién es “El Jardinero” dentro del CJNG

De acuerdo con informes del Departamento del Tesoro y la Administración de Control de Drogas (Drug Enforcement Administration) de EE.UU., Flores Silva no solo operaba como líder regional, sino que también había sido jefe de seguridad de Oseguera Cervantes.

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Su influencia se extendía sobre rutas estratégicas y estaba vinculado al tráfico de cocaína, heroína y, más recientemente, a la producción de metanfetaminas en laboratorios clandestinos.

Las sanciones internacionales en su contra datan de al menos 2021 y fueron reforzadas en 2025, cuando volvió a aparecer en listados de altos mandos del CJNG. Su perfil combinaba operación territorial, logística y control armado, tres pilares clave dentro del funcionamiento del cartel.

Cayó en México "El Jardinero", considerado el sucesor de "El Mencho" en el cartel de Jalisco. EEUU ofrecía 5 millones de dólares como recompensa.
Cayó en México

Cayó en México "El Jardinero", considerado el sucesor de "El Mencho" en el cartel de Jalisco. EEUU ofrecía 5 millones de dólares como recompensa.

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