Reportan la muerte de "El Mencho", líder del Cártel de Jalisco, en un operativo del Ejército mexicano

Nemesio Oseguera Cervantes murió en un operativo militar. Tras el operativo, se registraron bloqueos e incendios de vehículos en Jalisco y Michoacán.

Por Redacción

El Ejército mexicano abatió este domingo a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, máximo referente del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en un operativo desplegado por fuerzas federales.

Así lo confirmaron autoridades federales a través de un comunicado, en el que afirmaron que “El Mencho” murió durante un enfrentamiento entre militares e integrantes del CJNG.

Operativo y reacción violenta

De acuerdo con los reportes, tras el procedimiento militar se registró una reacción inmediata por parte de presuntas células del CJNG. En distintos puntos de los estados de Jalisco y Michoacán se produjeron bloqueos de rutas mediante la quema de vehículos, en un intento por obstaculizar el accionar de las fuerzas de seguridad.

Las autoridades mantienen un fuerte despliegue en la región para contener la situación y evitar nuevos episodios de violencia.

Uno de los hombres más buscados

Oseguera Cervantes era considerado uno de los principales objetivos de las agencias de seguridad internacionales, especialmente tras la captura de otros históricos líderes del narcotráfico mexicano como Joaquín Guzmán e Ismael Zambada García, vinculados al Cártel de Sinaloa.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ofrecía una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su captura. Además, el CJNG había sido señalado por autoridades estadounidenses como una organización de alta peligrosidad por su capacidad operativa y su presunta participación en el tráfico internacional de drogas como cocaína, metanfetamina y fentanilo.

El comunicado

“Se hace del conocimiento a la opinión pública que, con trabajos de inteligencia militar central, del Centro Nacional de Inteligencia y de la Fiscalía General de República (FEMDO), Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano planearon y ejecutaron una operación en Tapalpa, Jal., en la que intervinieron diversas aeronaves de la Fuerza Aérea y la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional para lograr la detención de Ruben “N” (a) Mencho.

Durante esta operación, personal militar fue atacado, por lo que en defensa de su integridad repelieron la agresión, resultando cuatro integrantes del grupo delictivo “CJNG” fallecidos en el lugar y tres heridos de gravedad, quienes perdieron la vida durante su traslado vía aérea a la Ciudad de México; entre estos últimos se encuentra Ruben “N” (a) Mencho, sin embargo, serán las autoridades correspondientes las que se encargarán de las actividades periciales para su identificación".

