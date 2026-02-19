De qué murió Peter Greene, actor de "Pulp Fiction": la insólita causa

A más de dos meses del hallazgo sin vida del actor estadounidense Peter Greene, finalmente se conocieron los detalles oficiales sobre la causa de su muerte . El informe de la Oficina del Médico Forense Jefe de Nueva York determinó que el fallecimiento se produjo por una herida de bala.

Según el parte forense, Greene, de 60 años, sufrió “una herida de bala en la axila izquierda con lesión de la arteria braquial” , una arteria principal encargada de irrigar sangre al brazo y la mano. El disparo habría sido accidental y la lesión resultó letal.

El cuerpo del actor fue encontrado el 12 de diciembre en su departamento de Manhattan. La intervención de las autoridades se produjo luego de que un vecino alertara por música a alto volumen durante varias horas y la falta de respuesta al llamar a la puerta.

Tras el aviso, se realizó una intervención que derivó en el hallazgo del cuerpo sin vida. Su exrepresentante, Gregg Edwards, confirmó además que había hablado con Greene pocos días antes del hecho.

Nacido el 8 de octubre de 1965 en Montclair, Nueva Jersey, Greene comenzó su carrera actoral en Nueva York a principios de sus 20 años . Con el tiempo se consolidó como un actor de reparto especializado en personajes intensos, oscuros y psicológicamente complejos.

Su salto definitivo a la fama llegó en 1994 con dos papeles que marcaron su trayectoria. Interpretó a Zed en "Pulp Fiction", dirigida por Quentin Tarantino, y a Dorian Tyrell en "La Máscara", donde fue el principal antagonista del personaje interpretado por Jim Carrey. Ambos roles lo instalaron en el imaginario del cine comercial de los años 90 como uno de los villanos más reconocibles de la década.

También participó en títulos destacados como "The Usual Suspects", donde dio vida a Redfoot, y en "Training Day", en la que interpretó a Jeff, un detective que es baleado por el personaje corrupto encarnado por Denzel Washington.

Entre sus trabajos más exigentes se destacó "Clean, Shaven" (1993), film independiente en el que asumió el papel protagónico de un hombre con esquizofrenia sospechado de asesinato, una actuación que fue valorada por su intensidad y profundidad psicológica.

Con una carrera marcada por personajes perturbadores y memorables, Peter Greene dejó una huella particular en el cine de los años 90 y principios de los 2000.