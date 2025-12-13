Murió el actor Peter Greene, un villano inolvidable que marcó al cine de los 90

La muerte del actor Peter Greene, figura clave del Hollywood de los años noventa , generó conmoción por su repentina aparición sin vida en su hogar. El intérprete, célebre por sus papeles de criminales en películas emblemáticas, fue encontrado en su departamento del Lower East Side y su fallecimiento fue confirmado por su representante.

El deceso ocurrió este viernes y fue confirmado por su agente y mánager, Gregg Edwards, quien no brindó precisiones sobre las causas de la muerte. La noticia comenzó a circular luego de que fuera publicada por el New York Daily News, medio que dio a conocer los primeros detalles del hallazgo.

Según explicó Edwards, e l cuerpo del actor fue encontrado tras solicitarse una visita médica. La alerta se activó debido a que la música en el departamento de Greene se escuchaba de manera ininterrumpida desde hacía más de 24 horas, lo que despertó preocupación en su entorno.

El representante había mantenido contacto con el actor pocos días antes y lo despidió con palabras de afecto. “Nadie interpretó a un villano mejor que Peter”, expresó. También destacó un costado menos conocido del artista y aseguró que tenía una personalidad amable y un “corazón enorme”.

La carrera de un gran actor

La carrera de Peter Greene quedó fuertemente asociada a personajes intensos y oscuros. En 1994 alcanzó gran notoriedad con dos roles decisivos: Zed, el perturbador guardia de seguridad de “Pulp Fiction”, dirigida por Quentin Tarantino, y Dorian Tyrell, el antagonista principal de Jim Carrey en “La Máscara”. Ambos papeles lo consolidaron como uno de los villanos más reconocibles de la década.

image El actor Peter Greene como Zed en Pulp Fiction (1994) Gentileza

image Peter Greene como Dorian Tyrell en La Máscara (1994) Gentileza

Antes de esos éxitos, había protagonizado “Clean, Shaven”, donde interpretó a un hombre con esquizofrenia acusado de asesinato. Su actuación fue elogiada por la crítica, y el New York Times destacó la intensidad y complejidad que aportó al personaje. También formó parte de “The Usual Suspects”, en el rol de Redfoot, una pieza clave en el desarrollo de la historia.

Greene participó además en “Training Day”, como el detective Jeff, integrante del grupo corrupto liderado por Denzel Washington, en una escena que quedó grabada en la memoria del público. Nacido el 8 de octubre de 1965 en Montclair, Nueva Jersey, comenzó a actuar a los 20 años en Nueva York y se mantuvo activo en cine y televisión durante las décadas siguientes. Le sobreviven un hermano y una hermana.