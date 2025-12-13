El mundo del espectáculo despide a Héctor Aterio: quiénes lo homenajearon

La noticia confirmó el final de una vida dedicada al arte y generó una inmediata reacción de colegas, instituciones y figuras del espectáculo.

El fallecimiento de Héctor Alterio a los 96 años, ocurrido este sábado por la mañana en Madrid, España, provocó una profunda conmoción en el ámbito artístico y del especáculo, tanto en Argentina como en el exterior. El actor, que residía en España desde 1975, dejó una trayectoria marcada por el compromiso artístico y el exilio forzado.

El homenaje a Héctor Alterio Alterio se había radicado en España luego de recibir amenazas de muerte por parte de la organización parapolicial Triple A durante la década del setenta. Según relató Luis Brandoni, su decisión de permanecer en Europa se produjo mientras participaba del Festival de San Sebastián, donde presentaba la película La tregua. "Se encontraba en el Festival de San Sebastián presentando la película La tregua cuando decidió permanecer en el país europeo", contó el actor en declaraciones al canal TN.

Brandoni, quien compartió numerosos proyectos con Alterio en títulos emblemáticos como La historia oficial, La tregua, La Patagonia rebelde, Caballos salvajes y El hijo de la novia, destacó la dimensión humana y profesional de su colega. "Héctor vivió una vida muy intensa, muy dichosa, en sus primeros años en el teatro independiente y más tarde en el teatro comercial. Hizo cosas muy importantes, fue un grandísimo actor, y a los noventa y seis años se despidió de nosotros", expresó.

Las palabras del presidente de España La repercusión de la noticia trascendió el ámbito artístico. El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, fue una de las primeras figuras públicas en manifestar su pesar. En un mensaje difundido en la red social X, al repostear el comunicado de la Academia de Cine de España, afirmó: "Lamento profundamente el fallecimiento de Héctor Alterio, actor inmenso y querido, que dejó una huella imborrable en el cine, el teatro y la televisión. Su talento y su humanidad seguirán vivos en cada uno de sus trabajos. Todo mi cariño a su familia y amigos".

Desde Argentina, las expresiones de despedida se multiplicaron. El secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, recordó el reciente reconocimiento que había recibido el actor. "Con profundo pesar despedimos a Héctor Alterio, uno de los grandes actores de la historia cultural argentina. Este año tuvimos el honor de reconocerlo con el Premio a la Trayectoria del Fondo Nacional de las Artes, como testimonio de una vida dedicada al arte y a la escena", publicó. Y agregó: "Alterio fue un ejemplo de compromiso, generosidad y respeto por un oficio al que se entregó con excelencia, sensibilidad y coherencia a lo largo de décadas".