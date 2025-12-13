Netflix sumó una de las últimas películas que hizo Bruce Willis antes de su enfermedad

Netflix sumó la precuela de una de las 'películas' mas lacrimógenas, y con más fans, del cine

La película en cuestión es “Deseo de Matar” , el thriller que llegó nuevamente al catálogo y sorprendió por la velocidad con la que se posicionó entre lo más visto.

Estrenada originalmente en 2018, la cinta encontró una segunda vida en streaming gracias a su relato directo, su ritmo acelerado y, sobre todo, a la presencia magnética de Willis, quien interpreta a un hombre común empujado a un límite extremo.

El relato sigue a Paul Kersey, un cirujano prestigioso cuya vida familiar se derrumba tras un ataque violento en su hogar. Frustrado por la falta de respuestas policiales, comienza a buscar justicia por sus propios medios, dando inicio a una ola de venganza que lo transforma en un vigilante urbano. El film avanza con escenas intensas, persecuciones y decisiones extremas que mantienen la tensión de principio a fin.

Aunque no es una trama novedosa, su fórmula clásica de acción funciona como un imán para quienes buscan entretenimiento directo . La combinación entre nostalgia, adrenalina y el valor emocional de ver uno de los últimos trabajos de Willis explica su nuevo éxito en Netflix.

Afasia y demencia frontotemporal, las enfermedades que padece Willis

Bruce Willis se retiró definitivamente de la actuación tras ser diagnosticado con afasia, un trastorno neurológico que afecta la capacidad de hablar, comprender y comunicarse con fluidez. Lo que en un principio parecía un problema aislado terminó siendo el primer síntoma visible de una condición más compleja.

Bruce Willis y su familia luego del diagnóstico. Bruce Willis y su familia luego del diagnóstico. gentileza

Meses después, su familia confirmó que el actor padece demencia frontotemporal (FTD), una enfermedad neurodegenerativa que provoca cambios en el lenguaje, la conducta y las funciones cognitivas. Se trata de un cuadro progresivo y sin cura, motivo por el cual Willis dejó los sets y hoy atraviesa un tratamiento centrado en cuidados y apoyo familiar.