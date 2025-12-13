Netflix sumó una de las últimas películas que hizo Bruce Willis antes de su enfermedad

La película en cuestión es “Deseo de Matar”, el thriller que llegó nuevamente al catálogo y sorprendió por la velocidad con la que se posicionó entre lo más visto.
Estrenada originalmente en 2018, la cinta encontró una segunda vida en streaming gracias a su relato directo, su ritmo acelerado y, sobre todo, a la presencia magnética de Willis, quien interpreta a un hombre común empujado a un límite extremo.
De qué trata la historia que volvió al top
El relato sigue a Paul Kersey, un cirujano prestigioso cuya vida familiar se derrumba tras un ataque violento en su hogar. Frustrado por la falta de respuestas policiales, comienza a buscar justicia por sus propios medios, dando inicio a una ola de venganza que lo transforma en un vigilante urbano. El film avanza con escenas intensas, persecuciones y decisiones extremas que mantienen la tensión de principio a fin.
Aunque no es una trama novedosa, su fórmula clásica de acción funciona como un imán para quienes buscan entretenimiento directo. La combinación entre nostalgia, adrenalina y el valor emocional de ver uno de los últimos trabajos de Willis explica su nuevo éxito en Netflix.
Afasia y demencia frontotemporal, las enfermedades que padece Willis
Bruce Willis se retiró definitivamente de la actuación tras ser diagnosticado con afasia, un trastorno neurológico que afecta la capacidad de hablar, comprender y comunicarse con fluidez. Lo que en un principio parecía un problema aislado terminó siendo el primer síntoma visible de una condición más compleja.
Meses después, su familia confirmó que el actor padece demencia frontotemporal (FTD), una enfermedad neurodegenerativa que provoca cambios en el lenguaje, la conducta y las funciones cognitivas. Se trata de un cuadro progresivo y sin cura, motivo por el cual Willis dejó los sets y hoy atraviesa un tratamiento centrado en cuidados y apoyo familiar.