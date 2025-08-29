29 de agosto de 2025 - 23:10

La difícil decisión que tomó la familia de Bruce Willis ante su delicado estado de salud

Su esposa, Emma Heming, reveló que el actor fue trasladado a una segunda residencia para evitar ruidos que agraven su demencia frontotemporal.

La familia de Bruce Willis y su difícil decisión de trasladarlo a una segunda residencia con atención 24 horas.

Foto:

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

El actor estadounidense Bruce Willis, de 70 años, atraviesa una nueva etapa en su tratamiento contra la demencia frontotemporal, enfermedad que le fue diagnosticada en 2023 tras haber enfrentado previamente afasia.

Según reveló su esposa, Emma Heming Willis, el intérprete de Duro de matar vive actualmente en una segunda residencia con atención sanitaria las 24 horas, una de las decisiones más duras que ha debido tomar la familia.

“Fue una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar hasta ahora, pero sabía que Bruce lo hubiera querido así por nuestras hijas”, explicó Heming en una entrevista con ABC News.

La también actriz y modelo relató que llegó a esa determinación al descubrir que el ruido podía agravar la enfermedad del actor. Por eso, evitó organizar reuniones o pijamadas de sus hijas en la casa principal y decidió que lo mejor era trasladarlo a un entorno más controlado.

Pese a la mudanza, la familia mantiene una cercanía constante: “Es nuestro segundo hogar, así que las niñas tienen sus cosas allí. Lo visitamos muy a menudo”. Según Heming, esa vivienda está “llena de amor, calidez, cariño y risas”, y los amigos de Willis siguen acercándose para compartir tiempo con él.

“Solo es su cerebro el que le falla”

Días atrás, Heming había dado detalles sobre la rutina diaria de su esposo: “Él todavía está muy activo y tiene muy buena salud, a pesar de todo. Solo es su cerebro el que le falla”. También explicó que, aunque el lenguaje del actor “se está yendo”, la familia ha encontrado nuevas formas de comunicarse con él.

Bruce Willis junto a su esposa Emma Heming.
Bruce Willis junto a su esposa Emma Heming.

“Tenemos una manera distinta de conectar, que no es con palabras. Todavía vemos destellos de su personalidad: esa risa tan sincera, ese brillo en los ojos que aparece y desaparece. Son momentos fugaces, pero nos llenan de fuerza”, contó.

El próximo lanzamiento de su esposa

En paralelo, Heming lanzará el próximo 9 de septiembre el libro The Unexpected Journey: Finding Strength, Hope, and Yourself on the Caregiving Path, una guía práctica y emocional sobre el cuidado de personas dependientes. “Es un proyecto que nació del dolor”, reconoció la autora, quien espera que su experiencia pueda ayudar a otras familias que atraviesan situaciones similares.

La decisión de trasladar a Willis a una casa con atención permanente marca un cambio radical en la vida del actor y de sus seres queridos. “Aislé a nuestra familia a propósito para protegerlo. Fue una época difícil, pero necesaria”, concluyó Heming.

