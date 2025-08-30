El difícil momento de Psy: arrestado, con ansiedad y trastornos del sueño

El cantante Psy , famoso en todo el mundo por su hit “Gangnam Style” , atraviesa un momento delicado. A los 47 años fue arrestado en Seúl bajo sospecha de haber recibido medicamentos controlados sin acudir personalmente al hospital , como marca la ley surcoreana.

El artista, cuyo nombre real es Park Jae-sang , es investigado junto con un médico de un hospital universitario. Según la agencia Yonhap, la policía confiscó los historiales médicos del rapero, mientras que el médico negó los cargos y aseguró que el tratamiento fue remoto.

Desde su agencia P Nation emitieron un comunicado en el que admitieron el error y pidieron disculpas: “A Psy le diagnosticaron un trastorno crónico del sueño y está tomando pastillas para dormir según lo prescrito por su médico. En algunos casos, terceros retiraron los medicamentos en su nombre, lo que no está permitido por la legislación”.

Entre los fármacos que habría recibido se encuentran Xanax y Stilnox , usados para tratar la ansiedad y el insomnio.

El 15 de julio de 2012, Psy se convirtió en un fenómeno global con su extravagante videoclip. El baile a caballo, el esmoquin azul y la frase “Oppan Gangnam Style” marcaron una era en internet.

Fue el primer video de YouTube en superar los mil millones de reproducciones, y hasta hoy acumula más de 4.000 millones de vistas.

La canción abrió la puerta al K-pop en el mundo y convirtió a Psy en una estrella internacional. Sin embargo, la presión por repetir aquel éxito lo llevó a atravesar problemas personales, con episodios de alcohol y drogas.

Hoy cantante surcoreano enfrenta un proceso judicial y problemas de salud que lo devuelven al centro de la escena, aunque por motivos muy distintos a los que lo hicieron famoso.