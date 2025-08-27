Una pregunta incómoda de su nieto destató una feroz crítica del rapero Snoop Dogg contra la película Lightyear

El artista criticó la inclusión LGBT+ a partir de la escena de un beso fugaz entre dos personajes femeninos en la película animada de Pixar. Dijo que su nieto le hizo una pregunta y no supo qué responder.

Snoop Dogg reavivó la polémica en torno a la película de Pixar “Lightyear” con sus declaraciones en contra de la inclusión LGBT en películas infantiles .

Durante una entrevista en el pódcast It’s Giving, el rapero estadounidense Snoop Dogg desató una ola de críticas por sus declaraciones contra la inclusión de personajes LGBT+ en películas infantiles. El músico de 53 años confesó que la escena de un beso entre dos mujeres en Lightyear,el spin off de Pixar estrenado en 2022 sobre los orígenes de Buzz Lightyear, lo incomodó e incluso llego a decir: “Ahora tengo miedo de ir al cine”.

La película, que generó polémica desde su estreno, incluye en los primeros minutos una breve secuencia en la que la comandante Alisha comparte un momento íntimo con su pareja y crían juntas a un hijo. Esa escena fue censurada en más de 14 países y, según contó Snoop Dogg, provocó una serie de preguntas de su nieto en plena función que él no supo cómo responder.

"Mi nieto me preguntaba cómo podían tener un bebé si eran dos mujeres. No supe qué decirle, solo le pedí que se callara y terminara sus palomitas”, relató el rapero durante la charla.

vHHVGqhPA_720x0__1 Escena de la pelicula, el beso entre dos personajes femeninos. Más adelante, Snoop fue todavía más explícito en desacuerdo: “Lo están poniendo en todos lados. Van a hacer preguntas y yo no tengo las respuestas”. Con esta frase, el artista se mostró contrario a que se incluyan tramas vinculadas a la diversidad sexual en películas destinadas al público infantil.

El debate sobre la película que continúa Más de tres años después del estreno de Lightyear, la breve escena de un beso entre dos mujeres sigue generando polémica. La inclusión fue celebrada como un avance hacia la diversidad, pero también rechazada por sectores conservadores.