Escándalo en Los Ángeles: arrestaron al rapero Lil Nas X tras deambular semidesnudo y lo internaron

El artista fue detenido a las 4 AM en Studio City. Exhibía un comportamiento inusual y terminó hospitalizado por precaución.

Lil Nas X fue arrestado en Studio City tras caminar en ropa interior y botas por la calle a las 4 AM.

Lil Nas X fue arrestado en Studio City tras caminar en ropa interior y botas por la calle a las 4 AM.

El rapero Lil Nas X, cuyo nombre real es Montero Lamar Hill, fue arrestado este jueves en Studio City, Los Ángeles, luego de que fuera encontrado caminando por la calle vestido únicamente con ropa interior y unas botas blancas.

Según informaron las autoridades, el músico mostraba comportamientos extraños: cantaba, bailaba en medio de la calle y llegó a colocarse un cono de tráfico en la cabeza mientras murmuraba frases incoherentes como “No llegues tarde a la fiesta esta noche”.

Arresto y hospitalización

La policía fue alertada alrededor de las 4 de la madrugada, y al intentar detenerlo, el artista reaccionó con resistencia, lo que derivó en su arresto por agresión a un agente. Posteriormente, fue trasladado a un hospital local para descartar una posible sobredosis, aunque finalmente fue dado de alta y trasladado a la cárcel de Van Nuys.

El episodio ocurre en medio de especulaciones sobre la salud mental del rapero, aunque en redes sociales algunos usuarios sugieren que podría tratarse de una estrategia de marketing para promocionar un nuevo lanzamiento musical.

Por el momento, no se conocen más detalles médicos ni judiciales, pero las imágenes de Lil Nas X deambulando semidesnudo por la calle se viralizaron rápidamente, generando preocupación entre sus seguidores.

Quié es Lil Nas X

Lil Nas X, cuyo nombre real es Montero Lamar Hill, es un rapero, cantante y compositor estadounidense que saltó a la fama mundial con su éxito de 2019, "Old Town Road".

Conocido por su capacidad para fusionar géneros como el rap, el country y el pop, Lil Nas X se ha convertido en una figura influyente en la música y un ícono cultural. Utiliza su plataforma para romper estereotipos en la industria del hip hop y para visibilizar a la comunidad LGBTQ+.

Además de su música, es reconocido por su estilo audaz y extravagante, así como por sus provocadores videoclips y presentaciones. Ha recibido numerosos premios a lo largo de su carrera, incluyendo varios premios Grammy y MTV Video Music Awards.

