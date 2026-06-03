3 de junio de 2026 - 11:58

Pozo de zorro: se despide la obra mendocina sobre Malvinas en la que actúa un veterano de la guerra

Teatro: a través del esperado reencuentro de dos hombres interpretados de forma visceral por el excombatiente Gustavo Torres, la intensa producción dramática dirigida por José Kemelmajer ofrecerá su última función del ciclo en la Nave Cultural.

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El exconscripto de Malvinas Gustavo Torres protatoniza la obra Pozo de zorro. 

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

La destacada propuesta teatral Pozo de zorro: Dos destinos cruzados por Malvinas concluye su actual ciclo de presentaciones. Tras haber cosechado numerosos elogios por parte del público y la crítica especializada desde el día de su estreno, la pieza dramática ofrecerá su última función el próximo sábado 6 de junio a las 21 en las instalaciones de la Nave Cultural, con localidades disponibles a través de la plataforma EntradaWeb.

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La obra fue escrita en coautoría por Gustavo Torres y José Kemelmajer, una dupla artística de reconocida trayectoria en el ámbito local por su anterior trabajo conjunto en la producción Tiempos de paz.

En esta oportunidad, Kemelmajer asume el rol de director, mientras que Torres —quien además cuenta con 38 años de experiencia actoral y es veterano de la guerra de Malvinas de 1982— interpreta de manera solitaria y visceral a los dos personajes principales de la trama.

Lejos de estructurarse como un relato estrictamente bélico sobre las acciones de combate, la puesta en escena indaga en las huellas profundas y permanentes que el conflicto armado dejó en las vidas de los ciudadanos argentinos.

A lo largo de sesenta minutos de duración, la sinopsis revela el límite y extraño encuentro entre dos hombres que devela dolores, pasiones, pérdidas y contradicciones en medio de una tensa espera signada por el frío, el miedo y la nieve. Lo que inicia formalmente como un asalto se transforma en una detallada radiografía del alma nacional, atravesada por prejuicios de clase social, mandatos ancestrales y la compleja necesidad de empatizar con el prójimo.

La propuesta escénica se complementa con una particular banda sonora que contrapone las composiciones de Antonio Vivaldi con la música de la Mona Jiménez, sumando además un tema musical original titulado Malvinas.

Para el actor y exconscripto Gustavo Torres, quien perdió a sus primeros dos compañeros de servicio militar en las Georgias del Sur durante el año 1982, esta sentida obra nacida del alma constituye un homenaje directo hacia los caídos en el conflicto histórico.

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