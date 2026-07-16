El polémico posteo de un periodista inglés contra Argentina: "Que los aplasten como nosotros en Malvinas"

El periodista británico Piers Morgan volvió a quedar en el centro de la polémica tras compartir un posteo en contra de la Selección argentina tras la eliminación de Inglaterra. El mensaje generó repudio entre los usuarios argentinos, entre los que se sumó el ministro de Economía, Luis Caputo.

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El insólito origen de la bandera de "las Malvinas son argentinas" que inmortalizó la Selección

El comunicador compartió una imagen de la Selección argentina festejando el final del partido con una bandera que reafirmaba la soberanía de Malvinas. Ante esto, Morgan expresó. "Unos cretinos sin clase. Espero que España les dé una paliza en la final igual que nosotros les dimos una en la Guerra de la Malvinas."

El posteo generó una ola de comentarios negativos de hinchas argentinos que expresaron su repudio ante el periodista. Incluso, algunos lo tomaron con gracia y respondieron con mensajes divertidos y sarcásticos.

Quien no dudó en responderle al comunicador inglés fue el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo. "Argentina puede ganar o perder el próximo partido. Pero dos cosas van a pasar seguro: los argentinos vamos a celebrar igualmente, y vos vas a seguir siendo un mediocre y resentido ", sentenció el funcionario.

Los cruces entre Caputo y Morgan comenzaron hace algunos meses, luego de que el periodista se expresara públicamente a favor de la soberanía inglesa de las Malvinas. En este contexto, también generó un picante intercambio con el hijo de Donald Trump, Eric , cuando Estados Unidos amenazó con retirar su apoyo a Reino Unido frente a la cuestión de las Islas.

Argentina can win or lose the next match. But two things will happen for sure: we will celebrate anyway, and you will continue to be a mediocre and resentful person. Argentina puede ganar o perder el próximo partido. Pero dos cosas van a pasar seguro: los argentinos vamos a… https://t.co/SVXblO0v89

"Si el presidente Trump quiere arrebatarle las Islas Malvinas a Gran Bretaña, entonces debemos recuperar Estados Unidos. Una manera perfecta de celebrar el 250 aniversario de la Independencia estadounidense. El rey Carlos puede anunciarlo al Congreso la semana que viene", señaló en aquella oportunidad.

Fuerte cruce entre Toto Caputo, Piers Morgan y Eric Trump por el tema Malvinas

"Piers, te quiero, pero la última vez no te fue muy bien… empieza por recuperar Londres y restablecer la libertad de expresión. Es solo una sugerencia", le respondió Eric Trump.

En el cruce también se sumó Luis Caputo con un un posteo aún más irónico. "Tenga en cuenta que este comentario viene de la única persona en el mundo que cree que Cristiano Ronaldo es mejor que Messi. No digas más", señaló