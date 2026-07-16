La Selección Argentina puso primera rumbo a la final: recuperación, sonrisas y posibles cambios

Tras el triunfo sobre Inglaterra en las semifinales, la Selección Argentina volvió a entrenarse en Atlanta antes de viajar a Nueva Jersey para disputar la final del Mundial 2026 . Mientras los titulares realizaron tareas regenerativas, el cuerpo técnico comenzó a delinear la preparación para el duelo decisivo ante España.

La foto que anticipó la final del Mundial 2026: el día que Messi bañó a Lamine Yamal de bebé

No hubo demasiado margen para disfrutar la clasificación. Menos de 24 horas de spués de eliminar a Inglaterra y asegurar un lugar en la final del Mundial, la selección argentina volvió a trabajar con la mirada puesta exclusivamente en España. Antes de emprender el viaje hacia Nueva Jersey, donde el domingo se definirá el título, Lionel Scaloni encabezó la primera práctica de recuperación en el predio del Atlanta United.

Los futbolistas que fueron titulares en el 2-1 frente a los ingleses realiza ron ejercicios regenerativos, mientras que quienes tuvieron pocos minutos o permanecieron en el banco llevaron adelante una rutina física más intensa para equilibrar las cargas de trabajo. La actividad estuvo supervisada por el preparador físico Luis Martín.

Uno de los momentos que captó la atención durante los 15 minutos abiertos a la prensa tuvo como protagonista a Lionel Messi.

El entrenador Lionel Scaloni dialoga con algunos jugadores en la previa a la práctica de la jornada de hoy, tras el triunfo frente a Inglaterra.

El capitán apareció distendido, caminando descalzo sobr e el césped junto a L eandro Paredes, Enzo Fernández y Julián Álvarez. Una postal habitual para el rosarino , que en distintas oportunidades también fue visto disfrutando del contacto con el pasto durante sus entrenamientos en Inter Miami o mientras compartía momentos con sus hijos.

El ambiente relajado reflejó el alivio por haber alcanzado la final, aunque sin perder de vista el enorme desafío que representa enfrentar a España.

El mensaje de Enzo con una canción

La práctica también dejó un guiño fuera de la cancha.

Enzo Fernández compartió en sus redes sociales una fotografía junto a Messi y Paredes y eligió como banda sonora "Wonderwall", el clásico de Oasis que había acompañado los festejos del seleccionado inglés durante el torneo.

La elección fue interpretada como una sutil respuesta después de la victoria sobre los británicos.

El Toro convirtió el triunfo frente a Inglaterra que le dio el pasaje a la final a Argentina. Hoy, hizo un práctica liviana. Gentileza.

Scaloni ya piensa en el equipo para la final

Más allá del clima distendido del entrenamiento, el cuerpo técnico ya comenzó a proyectar el partido decisivo.

Después del triunfo frente a Inglaterra, Scaloni volvió a explicar una de las decisiones que más debate había generado en la previa: la inclusión de Giuliano Simeone en lugar de Rodrigo De Paul.

El entrenador remarcó que ninguna trayectoria garantiza un lugar en la formación titular y sostuvo que todas las decisiones responden únicamente a las necesidades de cada encuentro.

Incluso mencionó que futbolistas como Leandro Paredes, Nicolás Otamendi y Ángel Di María también atravesaron distintos momentos dentro del ciclo sin que eso modificara la confianza depositada en ellos.

La selección realizó su primera práctica pos partido y antes de viajar a Nueva Jersey. Gentileza.

La recuperación será determinante

La evolución física del plantel aparece como uno de los principales factores de cara al domingo.

Argentina llega con un mayor desgaste acumulado que su rival, ya que necesitó disputar tiempos suplementarios ante Cabo Verde y Suiza durante el camino hacia la final. España, en cambio, resolvió todas sus series dentro de los 90 minutos reglamentarios y además contará con un día extra de descanso tras haber jugado la semifinal frente a Francia el martes.

Por ese motivo, las próximas prácticas serán determinantes para definir el estado de cada futbolista y la alineación que buscará defender el título mundial.

El viaje a Nueva Jersey

Tras completar el entrenamiento en Georgia, la delegación argentina emprendió viaje rumbo a Nueva Jersey, donde quedará concentrada hasta la final.

La agenda continuará este viernes con una nueva práctica, nuevamente con acceso parcial para la prensa y atención de algunos futbolistas en la zona mixta, mientras que el sábado será el turno de la última conferencia de Lionel Scaloni antes del encuentro que definirá al campeón del mundo.