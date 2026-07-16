Preocupación en España: Lamine Yamal no entrenó y encendió las alarmas antes de la final contra Argentina

A solo tres días del partido decisivo del Mundial, la gran joya de España no participó de la práctica grupal en Nueva Jersey y se lo vio con un vendaje en el muslo.

El sueño de España de volver a levantar la Copa del Mundo tras 16 años vive horas de máxima tensión. El plantel dirigido por Luis de la Fuente afina los detalles para la gran final del Mundial contra la Selección Argentina, pero las miradas están puestas en la salud de su máxima estrella: Lamine Yamal.

El talentoso extremo de 19 años encendió las alarmas este jueves al no entrenarse a la par de sus compañeros en la concentración en Nueva Jersey. Las cámaras de los medios españoles captaron al futbolista del Barcelona a un costado del campo de juego, realizando tareas de kinesiología sobre una colchoneta, utilizando un rodillo de gomaespuma para la liberación muscular y portando un evidente vendaje en el muslo de su pierna izquierda.

¿Qué lesión tiene Lamine Yamal y cómo llega a la final del Mundial? A pesar de la preocupación generalizada en los fanáticos españoles, desde el cuerpo técnico de "la Roja" intentan transmitir calma. Yamal arrastra una sobrecarga muscular debido a la enorme exigencia física que supuso el triunfo 2-0 frente a Francia en las semifinales.

En ese encuentro ante los galos, el atacante no solo desequilibró constantemente y provocó el penal del primer gol, sino que aguantó un duro desgaste en el segundo tiempo antes de manifestar la molestia. Los fisioterapeutas de la selección de España están trabajando a contrarreloj para desinflamar la zona afectada y asegurar su presencia el próximo domingo en el MetLife Stadium.

Lamine Yamal y Pedro Porro entrenaron diferenciados a tres días de la final contra Argentina. Gentileza. Pedro Porro, otra baja en la práctica de España Lamine Yamal no es el único afectado tras el pase a la final. El lateral derecho Pedro Porro, figura y autor del segundo gol ante Francia, también realizó trabajos de rehabilitación diferenciados. En su caso, padece una fatiga muscular producto del extenuante duelo que mantuvo para frenar los ataques de Kylian Mbappé y Bradley Barcola.