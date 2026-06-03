Se ve en casi 3 horas y arrasa en Netflix: el thriller indio de acción que se convirtió en un fenómeno mundial

Netflix volvió a sorprender con una producción india que captó la atención de millones de suscriptores . Es una historia cargada de persecuciones, robos, corrupción y venganza, esta película logró posicionarse entre los contenidos más vistos de la plataforma a nivel global.

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Se trata de "Kara", un thriller de acción que dura 2 horas y 39 minutos y que esta semana alcanzó 3,8 millones de visualizaciones. Con esos datos se ubicó en el puesto número uno entre las películas más vistas de Netflix en cinco países.

La dirección estuvo a cargo de Vignesh Raja , quien también participó en la escritura del guion junto a Alfred Prakash.

La historia transcurre a comienzos de la década de 1990 y sigue a Karasaami, conocido como "Kara" , un ladrón que intenta abandonar definitivamente la delincuencia para construir una vida tranquila junto a su esposa.

Sin embargo, sus planes se derrumban cuando una serie de problemas económicos vinculados a su familia lo obligan a regresar al mundo del crimen. Al mismo tiempo, un influyente policía inicia una intensa persecución para capturarlo, lo que desencadena una trama repleta de tensión, enfrentamientos y decisiones límite.

La película combina elementos del cine de atracos con secuencias de acción y un fuerte componente dramático, explorando temas como la injusticia, la corrupción institucional y la lucha por la supervivencia.

Quiénes integran el elenco de "Kara"

"Kara" el nuevo thriller indio de Netflix. "Kara" el nuevo thriller indio de Netflix. gentileza

El film está protagonizado por Dhanush, una de las grandes figuras del cine tamil contemporáneo. Lo acompañan Mamitha Baiju, K. S. Ravikumar, Suraj Venjaramoodu, Karunas, Jayaram, Prithvi Rajan y Sreeja Ravi.

La producción se filmó en 2025 y para recrear la ambientación de principios de 1990, el equipo reconstruyó distintos escenarios de la ciudad de Ramanathapuram y levantó un complejo set inspirado en la emblemática rotonda Agrahara Circle de Mysore.