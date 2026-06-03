Una institución con historia: la Escuela de Danza Elina Molina Estrella celebra sus 90 años con un espectáculo

La emblemática Escuela de Danza Elina Molina Estrella celebrará sus 90 años de trayectoria con el estreno del espectáculo “ FILUM, el hilo invisible de la danza ”, una gala aniversario que se presentará este sábado 6 de junio de 2026, a las 21, en el Teatro Independencia . Las entradas se pueden adquirir por EntradaWeb.

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Fundada en 1936, la institución es considerada la escuela de danza más antigua de Cuyo y ha formado generaciones de artistas mendocinos. Lejos de una muestra tradicional, "FILUM" ha sido concebido como un espectáculo integral de gala, con dirección artística, concepto escénico y producción general profesional.

"FILUM" (del latín: hilo, raíz) propone un viaje poético por el lazo invisible que une pasado, presente y futuro de la danza. La obra recorre cuatro universos: el ballet clásico con la Suite de "El Cascanueces", la libertad de la danza contemporánea, el pulso ancestral de las castañuelas y la fuerza de la danza española.

La dirección de la escuela está a cargo de Florencia Fourcade, bajo la supervisión general de Marisa Romero. Fourcade es artista mendocina de destacada trayectoria internacional. Concertista de castañuelas, ganadora en 2025 del III Concurso Internacional de Castañuelas Teresa Laiz en Madrid, se ha presentado en escenarios como Carnegie Hall de Nueva York, Teatro Flamenco de Madrid y Teatro Reina Victoria, entre otros. Desde 2020 dirige la institución, continuando el legado de excelencia iniciado por Elina Molina Estrella.

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La gala contará con la participación del alumnado de la escuela y artistas invitados, bajo dirección artística de Aníbal Villa y producción general de Paula Ledaca Producciones, consolidando una propuesta escénica de alto nivel.

Además, desde 2025 la escuela es estudio homologado por la Fundación Julio Bocca, integrando a sus alumnos al sistema académico de una de las instituciones más prestigiosas del país.

Sobre la Escuela de Danzas Elina Molina Estrella

La Escuela de Danza Elina Molina Estrella es uno de los principales referentes regionales en la enseñanza de la danza clásica, contemporánea y española desde su fundación en 1936 en la Ciudad de Mendoza, Argentina.

Su fundadora, Elina Molina Estrella, formada en Argentina y Europa, fue pionera de la danza en la región y embajadora de la cultura argentina. Durante la década de 1960 realizó intercambios culturales y dio conferencias en Europa, consolidando así los vínculos internacionales de la escuela. Su legado perdura en el reconocimiento de su institución, en la solidez del equipo docente que formó y en todas las generaciones de egresados que la recuerdan con afecto.

La escuela fue el hogar del primer Ballet de Cuyo, fundado en 1940, que alcanzó gran éxito a nivel provincial y nacional. El riguroso reglamento académico instituido en 1941, con exámenes obligatorios, marcó un hito en la enseñanza regional. Más adelante adoptó la metodología y las innovaciones de la Escuela Nacional de Danzas.

A lo largo de los años, la escuela funcionó en diversas sedes de Mendoza, como el Centro Asturiano y el Centro Catalán, hasta que en el año 2000 construyó su propio edificio en la Ciudad de Mendoza.

Tras el fallecimiento de Elina en 1994, Marisa Romero, una de sus alumnas más brillantes, asumió la dirección, asegurando la continuidad de su legado y la calidad educativa de la escuela. Desde 2020 la dirige Florencia Fourcade, quien aporta su sello y mantiene la tradición de excelencia y renovación cultural. La formación continua de sus directivos y profesores, y su participación en eventos internacionales, refleja los valores de una escuela comprometida con brindar educación de primer nivel mundial.

A partir de 2025, la Escuela de Danzas Elina Molina Estrella es un estudio homologado por la Fundación Julio Bocca, integrándose al proyecto académico extramuros de la institución.

Esto permite que sus alumnos formen parte del sistema académico de la fundación, participando en clases abiertas de nivelación y confirmación técnica, y recibiendo certificaciones oficiales que avalan su crecimiento y formación artística bajo los estándares de excelencia de la Fundación Julio Bocca.