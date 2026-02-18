18 de febrero de 2026 - 23:05

Un grupo de danza realizó una coreografía para denunciar los crímenes de ICE en Estados Unidos

A través de una impactante coreografía viral, la nueva compañía de danza recreó los asesinatos de los activistas frente al Lincoln Memorial.

La coreografía se realizó en Washington en protesta de los crímenes por parte del ICE&nbsp;

La coreografía se realizó en Washington en protesta de los crímenes por parte del ICE 

Por Redacción Mundo

La recientemente fundada compañía de danza First Amendment Troop (La Compañía de la Primera Enmienda) ha sacudido la opinión pública en Estados Unidos tras realizar una coreografía en Washington para denunciar las muertes de Renée Good y Alex Pretti, quienes perdieron la vida a manos de miembros del ICE.

La puesta en escena, que contó con la participación de 22 bailarines, fue una cruda representación de la violencia denunciada. Los artistas utilizaron sus propios cuerpos para formar el coche en el que viajaba Renée Good, mientras una bailarina representaba a la activista asesinada.

Asimismo, el grupo recreó el momento en que Pretti fue tiroteado en el suelo por varios agentes. Esta acción se llevó a cabo durante el "Día del Presidente", coincidiendo con la negativa de la Oficina Federal de Investigación (FBI) de permitir el acceso a la información sobre la investigación del caso de Pretti.

El proyecto es una producción de una sección de Hungryman Productions, bajo la dirección de Bryan Buckley y la coreografía de Mathew Steffens, ganador del premio Tony. La elección de las locaciones no fue casual, especialmente respecto al centro Kennedy, el cual ha sido objeto de una profunda intervención política.

Tras la decisión de Trump de que las obras presentadas no representaban su visión de los Estados Unidos, la junta directiva fue reemplazada por una nueva que renombró la institución como The Donald J. Trump and The John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts.

Actualmente, el centro permanece cerrado bajo la justificación oficial de realizar obras de reforma. Sin embargo, la institución enfrenta una crisis sin precedentes: fuentes señalan una caída del 70% en las ventas de entradas y la renuncia de decenas de compañías y artistas a actuar en sus escenarios tras los cambios impuestos.

El nombre de la compañía, First Amendment Troop, hace referencia directa a la Primera Enmienda de la Constitución de los EE. UU., la cual prohíbe al Congreso limitar la libertad de expresión, la libertad de prensa o coartar el derecho a la reunión pacífica y a solicitar la reparación de agravios.

