Aumenta la tensión en Minneapolis: agentes del ICE asesinaron a un hombre durante un operativo

La ciudad de Minneapolis se convirtió nuevamente en el escenario de un hecho letal este sábado, cuando agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) mataron a un hombre durante un operativo en Estados Unidos.

Este suceso ocurre apenas dos semanas después de que otro agente federal disparara y causara la muerte de la ciudadana estadounidense Renee Nicole Good , lo que ha exacerbado un clima de profunda hostilidad hacia las fuerzas federales en la región.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz , reaccionó con dureza ante lo ocurrido, calificando el tiroteo de "horrible" y "repugnante" . Tras comunicarse con la Casa Blanca, Walz exigió públicamente al presidente que ponga fin a la operación y retire a los agentes federales del estado, a quienes describió como "violentos y sin formación".

Por su parte, el jefe de la Policía de Minneapolis, Brian O’Hara , confirmó el fallecimiento y tomó la inusual medida de negarse a retirar a sus efectivos del lugar a pesar de las órdenes del ICE, disponiendo que la policía estatal custodiara la zona y cancelando todos los permisos de sus agentes para manejar la crisis.

Las circunstancias de la muerte han generado controversia. Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) , la víctima era un ciudadano extranjero buscado por agresión violenta que "se resistió violentamente" y estaba armado, lo que obligó a un agente a realizar "disparos defensivos" al temer por su vida.

Sin embargo, un video verificado por medios locales muestra a un grupo de agentes enmascarados rodeando al hombre en el suelo; en las imágenes se observa cómo un oficial lo golpea con la culata de una pistola momentos antes de que otro le disparara.

Este nuevo episodio de violencia se suma a la controversia por la operación “Metro Surge”, lanzada en diciembre por el gobierno de Donald Trump bajo el argumento de combatir el aumento de la criminalidad.

El propio presidente ha defendido estas acciones cuestionando si los residentes quieren vivir cerca de criminales convictos y agresores.

Mientras tanto, la respuesta social no se ha hecho esperar. Miles de personas se manifestaron recientemente en Minneapolis bajo el lema ‘ICE Out for Good’, desafiando temperaturas extremas de -23 grados centígrados para exigir la expulsión de la agencia federal y justicia por las muertes ocurridas.

El alcalde de la ciudad, Jacob Frey, ha manifestado su apoyo a estas movilizaciones, destacando la fortaleza de la comunidad ante los abusos denunciados.