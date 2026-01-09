Polémica en Minneapolis: revelan video del operativo de ICE donde un agente mató a una mujer

La divulgación de un nuevo video ha intensificado el debate público sobre la muerte de Renee Nicole Macklin Good , de 37 años, quien falleció a manos de un oficial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante un operativo en Minneapolis .

Las imágenes, captadas desde la perspectiva del agente involucrado, registran los momentos de tensión previos y el audio del enfrentamiento, aunque no muestran visualmente el instante preciso en que se efectuaron los disparos.

En la grabación se observa al oficial acercarse al vehículo de Good, quien se encontraba en el asiento del conductor con la ventanilla baja.

En un intercambio que ahora forma parte de la investigación, se escucha a la mujer decir: “Tranquilo, amigo, no estoy enojada contigo” , mientras los agentes ordenaban repetidamente que ella y su acompañante abandonaran el automóvil. El video documenta el avance del coche, el sonido de las detonaciones y el posterior impacto contra otro vehículo.

REVELAN EL VIDEO QUE GRABÓ EL AGENTE DE ICE QUE MATÓ A UNA MUJER La grabación, filmada por el propio agente migratorio, fue publicada por Alpha News y replicada por el vicepresidente JD Vance, quien afirmó que el agente actuó en defensa propia. Testimonio de JD Vance "Miren… pic.twitter.com/ywpTzer3qF

La respuesta del gobierno federal ha sido de respaldo absoluto hacia el oficial. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem , calificó el incidente como una respuesta defensiva ante un intento de atropello, llegando a describir el suceso como un “acto de terrorismo doméstico” contra las fuerzas federales.

Esta postura fue reforzada por el vicepresidente JD Vance, quien sostuvo que la vida del agente corría peligro, y por el presidente Donald Trump, quien atribuyó el hecho a la hostilidad de ciertos sectores contra la autoridad.

Agente del ICE mató a una mujer EFE

Sin embargo, esta narrativa es rechazada por el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, y sectores de la oposición, quienes denuncian excesos federales. La tragedia cobra un peso simbólico adicional al haber ocurrido en el sur de la ciudad, a poco más de un kilómetro de donde murió George Floyd en el año 2020.

Donna Ganger, madre de la víctima, lamentó profundamente la pérdida de su hija, describiéndola como una persona amable y solidaria que probablemente actuó movida por el miedo durante el operativo. Good, quien residía en las Ciudades Gemelas con su pareja, deja a un hijo de seis años bajo la custodia de su abuela.