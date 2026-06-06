España recibe a León XIV tras 15 años sin visitas papales

El papa León XIV aterrizó este sábado en el aeropuerto de Barajas, poco después de las 10:30 (hora local), iniciando de esta manera su primera visita apostólica a España desde que fue elegido pontífice el 8 de mayo de 2025. La última vez que un papa pisó el país fue hace 15 años, con Benedicto XVI , por lo que su presencia marca un momento histórico para la comunidad católica local.

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Según informó la Delegación del Gobierno en Madrid, más de 130.000 personas salieron a las calles de la capital española para saludar al papa en el recorrido que realizó en papamóvil entre el Palacio Real y la Nunciatura apostólica.

El papa León XIV saluda a los fieles en su recorrido por el centro de Madrid en el papamóvil, en el primer trayecto que el Sumo Pontífice realiza con este vehículo por la capital, para dirigirse a la Plaza de Colón, este sábado, primer día los seis que componen su visita oficial a España.

Bajo el lema 'Alzad la mirada' , León XIV recorrerá cerca de 2.500 kilómetros entre el 6 y el 12 de junio en una travesía que incluye las localidades de Madrid, Barcelona, Montserrat, Tenerife y por primera vez en la historia, las Islas Canarias.

Según señaló la Agencia Noticias Argentinas, el Papa llegó a Madrid procedente del aeropuerto romano de Fiumicino y fue recibido formalmente en la pista de aterrizaje por los reyes Felipe VI y Letizia.

Las palabras del Rey al Papa

Al comienzo de la ceremonia en el Palacio Real, el rey de España le dio la bienvenida al sumo pontífice y destacó su unión con el pueblo hispanohablante. "Es un privilegio que comprendaís y empleeís habitualmente el idioma que compartimos gracias a vuestros años de vida misionera y labor pastolar en el Perú".

Embed El rey Felipe VI al Papa León XIV:



“Llegáis a un país donde están una parte de vuestras raíces. Comprobaréis la inmensa alegría que tiene el pueblo español de tenerlo entre nosotros”. pic.twitter.com/eeRcVYUoKK — Universitarios Católicos (@UniCatolicos_es) June 6, 2026

En su discurso, el monarca hizo referencia a la ascendencia española del pontífice, al señalar que una parte de sus raíces se encuentra en España. "Llegáis a un país donde están una parte de vuestras raíces. Comprobaréis la inmensa alegría que tiene el pueblo español de tenerlo entre nosotros", expresó.

Cabe destacar, que la madre de León XIV provenía de una familia criolla de Luisiana con ancestros dominicanos, franceses, africanos y españoles.

El mensaje del Papa en España

Minutos después, León XIV pronunció su primer discurso en su visita a España ante las autoridades, sociedad civil y el cuerpo diplomático y resaltó la necesidad de "abandonar las narrativas divisivas y polarizantes."

Embed “Vengo entre ustedes para confirmar, alentar e inspirar una renovada fidelidad de los creyentes al Evangelio, así como una reconciliación y una cooperación más profundas entre las distintas fuerzas de esta Nación”



Discurso del Papa a las autoridades españolas. pic.twitter.com/JVYePntDg0 — Universitarios Católicos (@UniCatolicos_es) June 6, 2026

"El mensaje de paz, que en estos tiempos, por desgracia, resuena para algunos como ingenuo y para otros como provocador, encuentra acogida en quienes no se encierran en ideologías prefabricadas, sino que se abren a la verdad, como nos ha enseñado el papa Francisco", señaló el Sumo Pontífice.