4 de junio de 2026 - 21:35

La Santa Sede presentó la agenda de León XIV para su visita apostólica a España

La visita apostólica de León XIV se realizará entre el 6 y el 12 de junio, en España. El papa recorrerá Madrid, Barcelona y las Islas Canarias.

El Papa recorrerá Madrid, Barcelona y Canarias en una gira de siete días.

El Papa recorrerá Madrid, Barcelona y Canarias en una gira de siete días.

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Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

La Santa Sede presentó oficialmente el programa de la próxima visita apostólica del papa León XIV a España y destacó la relevancia histórica, cultural y religiosa del país que recibirá al pontífice entre el 6 y el 12 de junio.

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Durante la presentación, Matteo Bruni, director de la Oficina de Prensa del Vaticano, afirmó que existe una enorme expectativa por el viaje. Además definió a España como una nación de profunda tradición cristiana, con una influencia determinante en la historia del pensamiento occidental.

Matteo Bruni
Matteo Bruni.

Matteo Bruni.

Bruni recordó además el papel que desempeñó la Escuela de Salamanca en el desarrollo de la teología escolástica y del derecho internacional durante el siglo XVI, así como el legado espiritual de figuras como San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Ávila.

Las ciudades que recorrerá León XIV

La visita será el cuarto viaje internacional del pontífice y comprenderá un recorrido de aproximadamente 2.500 kilómetros. La agenda incluye actividades en Madrid, Barcelona y las Islas Canarias, con escalas en Gran Canaria y Tenerife.

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Durante su estadía, León XIV mantendrá encuentros con representantes eclesiásticos, autoridades institucionales, jóvenes, familias y referentes de distintos ámbitos de la sociedad. Se incluirán también sectores vinculados al deporte, la cultura y el espectáculo.

Los ejes centrales de la gira

Según la información difundida por el Vaticano, uno de los principales temas del viaje será el papel del diálogo entre la Iglesia, la política y la cultura como herramienta para afrontar los procesos de polarización social. También ocuparán un lugar destacado las reflexiones sobre el desarrollo tecnológico y humano, además de cuestiones vinculadas a la paz y la resolución de conflictos internacionales.

En ese contexto, Bruni señaló que el tema del desarme será parte de los mensajes que transmitirá el pontífice durante una gira que incluirá discursos, homilías y diversas intervenciones públicas.

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El vocero sostuvo además que la visita permitirá reflexionar sobre el papel de la Iglesia en España y en Europa, a la luz de su historia y de los desafíos que enfrenta en la actualidad.

La delegación que acompañará al Papa

La comitiva oficial estará integrada por el cardenal Ángel Fernández Artime, proprefecto del Dicasterio para la Vida Consagrada; el arzobispo Filippo Iannone, prefecto del Dicasterio para los Obispos; y el arzobispo Luis Marín de San Martín, limosnero papal.

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