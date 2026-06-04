La Santa Sede presentó la agenda de León XIV para su visita apostólica a España

La Santa Sede presentó oficialmente el programa de la próxima visita apostólica del papa León XIV a España y destacó la relevancia histórica, cultural y religiosa del país que recibirá al pontífice entre el 6 y el 12 de junio .

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Durante la presentación, Matteo Bruni , director de la Oficina de Prensa del Vaticano, afirmó que existe una enorme expectativa por el viaje . Además definió a España como una nación de profunda tradición cristiana, con una influencia determinante en la historia del pensamiento occidental.

Bruni recordó además el papel que desempeñó la Escuela de Salamanca en el desarrollo de la teología escolástica y del derecho internacional durante el siglo XVI, así como el legado espiritual de figuras como San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Ávila .

La visita será el cuarto viaje internacional del pontífice y comprenderá un recorrido de aproximadamente 2.500 kilómetros . La agenda incluye actividades en Madrid , Barcelona y las Islas Canarias , con escalas en Gran Canaria y Tenerife .

Embed #VisitaPapaRTVE | Iberia operará el A320 con el que el papa se desplazará por España. Un viaje lleno de detalles, como el hilo musical que ha elegido León XIV, interpretado por la Escolanía del Escorial, agustina como él. pic.twitter.com/R4iot3NGnF — Telediarios de TVE (@telediario_tve) June 3, 2026

Durante su estadía, León XIV mantendrá encuentros con representantes eclesiásticos, autoridades institucionales, jóvenes, familias y referentes de distintos ámbitos de la sociedad. Se incluirán también sectores vinculados al deporte, la cultura y el espectáculo.

Los ejes centrales de la gira

Según la información difundida por el Vaticano, uno de los principales temas del viaje será el papel del diálogo entre la Iglesia, la política y la cultura como herramienta para afrontar los procesos de polarización social. También ocuparán un lugar destacado las reflexiones sobre el desarrollo tecnológico y humano, además de cuestiones vinculadas a la paz y la resolución de conflictos internacionales.

En ese contexto, Bruni señaló que el tema del desarme será parte de los mensajes que transmitirá el pontífice durante una gira que incluirá discursos, homilías y diversas intervenciones públicas.

Embed La visita del Papa a España costará 25M€, pero se prevé un retorno económico de 150M€. Un beneficio neto de 125M€ que impulsará el turismo, la hostelería y el comercio local. Cada euro invertido genera seis. #Economía #Turismo https://t.co/gvMAcP0nDU pic.twitter.com/6eP3WO5Bq7 — News Day Mundo (@NewsDayMundo) June 3, 2026

El vocero sostuvo además que la visita permitirá reflexionar sobre el papel de la Iglesia en España y en Europa, a la luz de su historia y de los desafíos que enfrenta en la actualidad.

La delegación que acompañará al Papa

La comitiva oficial estará integrada por el cardenal Ángel Fernández Artime, proprefecto del Dicasterio para la Vida Consagrada; el arzobispo Filippo Iannone, prefecto del Dicasterio para los Obispos; y el arzobispo Luis Marín de San Martín, limosnero papal.