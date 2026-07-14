14 de julio de 2026 - 21:25

Uruguay da por hecha la visita del Papa León XIV y crecen las expectativa por su paso por Argentina

El arzobispo de Montevideo afirmó que el Pontífice llegará en noviembre. Aunque falta el anuncio oficial del Vaticano, sostuvo que el viaje incluirá Uruguay, Argentina y Perú.

El papa León XIV y su posible llegada a Argentina.

El papa León XIV y su posible llegada a Argentina.

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El Vaticano
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Crecen las expectativas en Argentina sobre una posible llegada del Papa León XIV. Las posibilidades tomaron fuerza después de que el cardenal Daniel Sturla asegurara que el Santo Padre visitará Uruguay en noviembre. Según adelantó el oriental, el recorrido incluiría el país argentino y Perú.

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El arzobispo de Montevideo explicó que aún no hay una fecha oficial confirmada, pero estimó que el anuncio del Vaticano podría realizarse antes de que termine julio. Además, deslizó que la gira se desarrollaría entre el 5 o 6 de noviembre y el 10 o 16 del mismo mes.

Durante un encuentro con la prensa en la sede de la Conferencia Episcopal Uruguaya, también aseguró que en la Iglesia están “muy encantados por la venida del Papa” en su primera visita a Latinoamérica.

La invitación se remonta a la fecha de la elección del pontífice, en mayo de 2025: “Cuando fue elegido el Papa León, yo le dije ya en el saludo de inicio: ‘Santo Padre, lo esperamos, venimos de Uruguay. Recuerde que Francisco no visitó Uruguay y Argentina, así que lo esperamos’”, reportó la Agencia Católica de Informaciones (ACI).

En cuanto a las fechas, sin más precisiones, el cardenal Sturla afirmó: “El Papa viene en noviembre”, y anticipó una posible agenda entre “el 5 o 6 de noviembre hasta el 10 o 16”, en un viaje que incluiría como destinos tanto Uruguay como Argentina y Perú.

“Está el anhelo nuestro de que seamos los primeros visitados, ese es el anhelo y un poquito, podemos decir, hay muchos indicios de que va a ser así”, reveló Sturla.

“Estamos muy contentos de que venga el Papa”, insistió, destacando el valor de este viaje no sólo para los católicos sino para el Uruguay entero. En ese aspecto, mencionó que, aunque el país se suele distinguir por su laicidad, “el Papa es el Papa” y sigue siendo importante en el mundo.

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