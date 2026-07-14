Uruguay da por hecha la visita del Papa León XIV y crecen las expectativa por su paso por Argentina

El arzobispo de Montevideo afirmó que el Pontífice llegará en noviembre. Aunque falta el anuncio oficial del Vaticano, sostuvo que el viaje incluirá Uruguay, Argentina y Perú.

Crecen las expectativas en Argentina sobre una posible llegada del Papa León XIV. Las posibilidades tomaron fuerza después de que el cardenal Daniel Sturla asegurara que el Santo Padre visitará Uruguay en noviembre. Según adelantó el oriental, el recorrido incluiría el país argentino y Perú.

El arzobispo de Montevideo explicó que aún no hay una fecha oficial confirmada, pero estimó que el anuncio del Vaticano podría realizarse antes de que termine julio. Además, deslizó que la gira se desarrollaría entre el 5 o 6 de noviembre y el 10 o 16 del mismo mes.

Durante un encuentro con la prensa en la sede de la Conferencia Episcopal Uruguaya, también aseguró que en la Iglesia están “muy encantados por la venida del Papa” en su primera visita a Latinoamérica.

La invitación se remonta a la fecha de la elección del pontífice, en mayo de 2025: “Cuando fue elegido el Papa León, yo le dije ya en el saludo de inicio: ‘Santo Padre, lo esperamos, venimos de Uruguay. Recuerde que Francisco no visitó Uruguay y Argentina, así que lo esperamos’”, reportó la Agencia Católica de Informaciones (ACI).

En cuanto a las fechas, sin más precisiones, el cardenal Sturla afirmó: “El Papa viene en noviembre”, y anticipó una posible agenda entre “el 5 o 6 de noviembre hasta el 10 o 16”, en un viaje que incluiría como destinos tanto Uruguay como Argentina y Perú.