Sandra Pettovello visitó al papa León XIV y presentó en el Vaticano las políticas sociales de Milei

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello , fue recibida este lunes por el papa León XIV durante una audiencia realizada en el Vaticano, en el marco de una agenda de actividades vinculadas a educación, salud mental y nuevas tecnologías junto a representantes de distintos países de Iberoamérica.

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La funcionaria también mantuvo reuniones con figuras clave de la Santa Sede, entre ellas el cardenal Pietro Parolin , secretario de Estado del Vaticano, y el cardenal Michael Czerny , prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, hombre clave en el esquema del Sumo Pontífice.

El encuentro con León XIV se produjo durante el desarrollo del foro internacional “Mapas de esperanza para una agenda educativa regional: salud mental, tecnologías digitales y educación” . En ese contexto, Pettovello saludó al Papa y compartió una fotografía junto al líder de la Iglesia Católica.

Pettovello viajó el lunes pasado sin comitiva rumbo a Italia y el miércoles fue recibida por el ministro de Educación de Italia, Giuseppe Valditara, junto a quien visitó los “Centros provinciales para la educación de adultos” y recorrió el ITS Academy Digital Lazio.

La ministra argentina mantuvo una nutrida agenda de encuentros relacionadas con actividad educativa, de trabajo, y sobre los avances de la Inteligencia Artificial en el marco de una convocatoria sobre ese tema realizada por el Vaticano.

Los encuentros de Pettovello estuvieron enmarcados por las fuertes versiones sobre una posible visita del papa León XIV a la Argentina, sobre la cual el propio presidente Javier Milei estimó hace una semana que podría concretarse en noviembre de este año.

Pettovello se reunió además con el cardenal Czerny, a quien le entregó un informe sobre las políticas sociales aplicadas por el gobierno de Milei. También le entregó un documento denominado “Museo de la Corrupción”, en el que se detallan irregularidades, sobreprecios y causas judiciales, vinculadas al manejo de programas sociales durante administraciones anteriores.

La agenda de Pettovello en Italia incluyó además una reunión con Josef Blotz, Gran Hospitalario de la Orden de Malta, con quien dialogó sobre proyectos sociales, cooperación humanitaria y programas de formación profesional en la Argentina.

Antes de su visita al Papa, Pettovello mantuvo una reunión con Parolin en el marco del “Encuentro de Alto Nivel OEI-Santa Sede”, denominado “Mapas de esperanza para una agenda educativa regional: salud mental, tecnologías digitales y educación”. En ese encuentro, Pettovello tuvo la oportunidad de reunirse con ministros de Educación de diversos países e intercambiar experiencias.